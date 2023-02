Tres cracks del fútbol internacional cumplen años este domingo, 5 de febrero: Neymar, Cristiano Ronaldo y Carlos Tévez, de los que solo el brasileño y el portugués siguen en carrera, en tanto el argentino ya colgó los botines y ensayó su primera experiencia como DT. Ninguno de los tres pudo ser campeón del mundo con sus selecciones, a pesar de acumular títulos internacionales y sus exitosas carreras.

Neymar, el pase más caro de la historia

Neymar nació hace 31 años, Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, el 5 de febrero de 1992. El compañero y amigo de Lionel Messi en el PSG, surgió en el Santos, el mismo club identificado con el mítico Pelé. En junio de 2013, se concretó su fichaje en el Barcelona, donde conformó un tridente de ataque con Messi y el uruguayo Luis Suárez, por 57 millones de euros. Su pase del Barcelona al PSG, en 2017, por 222 millones de euros, fue el más caro de la historia.

Hasta ahora, en su carrera, Neymar tiene 39 títulos: 6 con el Santos; 13 con el Barcelona; 13 con el PSG y 6 con la selección de Brasil, donde lleva la camiseta número 10. Su gran deuda es la Copa del Mundo. Con la verdeamarela lleva anotados 77 goles en total en 122 partidos. Es el máximo goleador histórico de la selección brasileña, empatado con Pelé. Y con el próximo tanto que marque, superará a 'O Rei'.

Entre sus títulos internacionales, Neymar ganó 1 Champions League, 1 mundial de clubes y 1 Supercopa europea, con el Barcelona, en 2015. Con Santos ganó 1 Copa Libertadores, en 2011, y la Recopa Sudamericana, un año después.

CR7: 5 Champions y 5 Balones de oro

Cristiano Ronaldo este domingo festejará sus 38 años en Arabia Saudita, donde juega para el Al-Nassr, junto a los argentinos Gonzalo "Pity" Martínez (exHuracán y River) y Agustín Rossi, exarquero de Boca. La impresionante carrera deportiva de CR7 cuenta con 34 títulos (entre ellos, cinco Champions League) y 5 balones de oro (dos menos que Messi).

Surgido en el Sporting de Portugal, Ronaldo fue figura en Manchester Utd (donde ganó 10 títulos, entre ellos una Champions y 3 ligas), Real Madrid (donde ganó 16 torneos, entre ellos 4 Champions, 2 ligas y 3 mundiales de clubes), Juventus (cinco títulos locales) y su regreso a Old Trafford en agosto de 2021,después de once años no fue el esperado. Ronaldo dejó este año el Manchester para sumarse al fútbol saudí, ya en el final de su trayectoria como jugador profesional. Con la selección de Portugal, CR7 fue campeón de una Eurocopa y de una Nations League.

Tévez: el ganador de una Champions con Cristiano Ronaldo

Carlos Tévez cumple 39 años, ya retirado como jugador, y luego de un paso como DT profesional en Rosario Central.

El Apache tuvo una de las carreras futbolísticas más destacadas entre los argentinos. Surgido en Boca, su proyección internacional incluyó la liga brasileña (jugó en el Corinthians), la Premier League (West Ham, Manchester Utd y Manchester City), la Serie A (Juventus) y el fútbol chino (Shanghái Shenhua).

En todo el recorrido, Tévez obtuvo 26 títulos, 21 locales y 5 internacionales. El más resonante, es la obtención de la Champions League 2007/2008 con el Manchester Utd junto a Cristiano Ronaldo. Ese año, además, ganó el Mundial de clubes. Con los Red Evils, Tévez acumuló 6 títulos.

En su primer paso por Boca, fue campeón de la Copa Libertadores (2003), del Mundial de Clubes (2003, ante el Milan) y la Sudamericana (2004).

Con la selección argentina, nunca pudo ser campeón, a pesar de haber jugado dos finales de Copa América, en 2004 y en 2015. Con las juveniles, ganó el Sudamericano Sub-20 (2003), el Preolímpico Sub-23 (2004) y la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.