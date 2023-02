"El presidente Macri no es candidato, podría llegar a serlo, pero hoy no es", aseguró este sábado el dirigente del PRO y exsenador Federico Pinedo en AM750. La declaración se da a días de que se reúna la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

Además, el también exdiputado señaló que hoy los principales aspirantes a la presidencia en la principal coalición opositora son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Por otra parte, criticó la declaración de Florencia Arietto tras el cruce con la presidenta del PRO. "Fue lamentable", sentenció.

"Las internas son positivas", manifestó Pinedo. El dirigente del PRO celebró que se compita abiertamente en la carrera a las elecciones generales de este año y reveló que mantuvo una "larga conversación" con el fundador del partido Propuesta Republicana, el expresidente Mauricio Macri.

"Mi impresión es que no va a ser candidato, pero lo va a decidir él. Hoy por hoy no es candidato, él dice 'no me suban donde no me subí, ni me bajen de donde no me bajé", develó el exsenador.

Y agregó: "A Macri lo veo buscando la unidad del espacio opositor, definiendo qué es lo que hay que hacer en el próximo turno de gobierno y después tratando de apoyar a quien sea el más competitivo".

Además, en diálogo con Toma y Daca, se refirió al deseo de la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de presentarse en la contienda electoral como precandidata a presidenta.

"Vidal dice que quiere estar en la competencia presidencial, yo analizo la opinión pública y me parece que está unos escalones abajo en la intención de apoyo popular", consideró.

Esta semana, la líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, también se anotó para la carrera presidencial dentro de Juntos por el Cambio. Al respecto, Pinedo puso en duda que finalmente se presente: "Hablé con gente de su partido y dicen que podría llegar a ser, pero no está definido. Cualquiera puede ser candidato en nuestro espacio, yo me puedo anotar", deslizó.

Respecto de un eventual desembarco del ultraliberal Javier Milei en la coalición opositora, Pinedo declaró que "no comparte su camino", pero no le cerró la puerta a un acuerdo con el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert: "Juntos por el Cambio es una fuerza abierta, no es un club. Espert es una persona que comparte muchos de los valores de nuestra coalición".



Arietto vs. Bullrich

Durante su participación en un programa de televisión, la excolaboradora de Patricia Bullrich, Florencia Arietto, sorprendió con críticas a la presidenta del PRO por su manejo al frente del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. La abogada responsabilizó a la exministra por las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en el marco de dos operativos de seguridad.



"Lo de Arietto fue lamentable", sentenció el exsenador que trabaja en el espacio de Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio y la asesora en su campaña presidencial.

Y concluyó: "Hay un sector muy importante de la sociedad que piensa lo contrario a lo que dijo Arietto. Está claro en las causas judiciales qué pasó en los dos casos".

