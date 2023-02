"No voy a hacer un tema de esto", escribió su cuenta de Twitter la abogada y militante del PRO Florencia Arietto antes de hacer público una captura de mensajes de Whatsapp entre ella y el diputado Fernado Iglesias en el que se lee que él le escribió: "Sos una hija de puta. Tenía dudas, pero ya no. Block". El tema lo tomó el propio Iglesias para exponer aún más la interna amarilla y le pidió privacidad desde las redes sociales: "Como experta en seguridad que decís ser deberías poder hacer alguna distinción entre lo que es público y lo que es privado".

"No hacés mas que confirmar mi opinión y ponerte del lado de la grieta que te corresponde: el de los que usan chats privados como instrumentos de difamación", confirmó Iglesias sus insultos privados contra Arietto y deslizó una acusación sobre el uso político de filtraciones que, en el caso del PRO, se resuelven en la grieta interna entre el sector que respalda a la presidente del partido Patricia Bullrich y el sector del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Una grieta que representan Iglesias y Arietto, respectivamente.

"Esto me escribió ⁦@FerIglesias⁩ a mi whatsapp personal. No voy a hacer un tema de esto, porque no me interesa. Simplemente agrego una barbaridad más de las que dijo sobre mi", fue el tuit que decidió hacer público Arietto. Se trata de las repercusiones de las críticas que ella le hizo a la exministra de Seguridad --para la que trabajó como asesora durante el gobierno de Mauricio Macri-- y actual presidenta del PRO en una entrevista en TN.

Es que Arietto había criticado el operativo de seguridad que llevaron adelante la Gendarmería y la Prefectura en 2017, cuando entre agosto y noviembre reprimieron protestas mapuches en Chubut y Río Negro, que terminaron con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Menos de 24 horas después, sin que Bullrich le responda, la abogada pidió disculpas públicas a la presidenta del PRO.

En su mensaje de arrepentimiento, Arietto sostuvo que al criticar los operativos represivos que terminaron con la muerte de dos jóvenes ella no consideró que "esto es un guerra y del otro lado está el kirchnerismo que es capaz de todo". No pasaron 24 horas y la ex asesora de Bullrich continuó la guerra interna.

La acusación pública contra Iglesias responde a que el diputado nacional trató a Arietto de "panqueque" tras las críticas a Bullrich. "Arietto pasó de decir que había que entrar con una metralleta a la provincia de Buenos Aires, cuando era funcionaria de Patricia Bullrich, a echarle la culpa por la muerte de Maldonado. Es una panquequeada feroz que la gente no se lo va a perdonar", dijo el diputado nacional en radio Rivadavia.

El tuit de la abogada, que trabaja con el equipo de Rodríguez Larreta desde 2022, hizo público que Iglesias le dijo cosas peores por privado y volvieron a exponer la interna. En esa mismo entrevista a Radio Rivadavia, Iglesias reafirmó su respaldo por la candidatura presidencial de Bullrich y confesó que habló personalmente con el jefe de gobierno porteño para decirle que la suya "no es la candidatura que necesitamos".