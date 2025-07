Estudiantes de La Plata atraviesa un mal momento futbolístico, con el técnico Eduardo Domínguez entre los más apuntados y quien salió a calmar las aguas este viernes fue Juan Sebastián Verón, presidente pincha, aunque con algunas de sus declaraciones la cosa quedó más agitada.

"Hace tres o cuatro semanas que no hablo con Eduardo. También estuvo el tema de mi papá... Agustín (Alayes; mánager del equipo) me dice que Eduardo quiere seguir. Hay que saber hasta dónde. ¿Puedo aferrarme a algo? Si esto sigue así, se va a tener que dar. Si ves que no va, no va", disparo el ahora dirigente, quien a fines de mayo sufrió la muerte de su padre, el mítico Juan Ramón.

"El fútbol es de momentos y la duda es parte. Es un momento que se viene extendiendo, donde no se encuentra continuidad y es difícil de sostener. Es normal que se cuestione al jugador, al entrenador y a la dirigencia", agregó sobre el mal presente de Estudiantes, que en menos de un mes jugará octavos de final de Libertadores contra Cerro Porteño.

En otro tramo de la entrevista con el medio platense 0221, Verón se refirió al empresario Foster Gillett y la demora de sus prometidas inversiones. “Foster sigue estando. Se fue dilatando todo por motivos del inversor, pero también puede ser él, reacomodando algunas cuestiones", intentó tranquilizar.

Por último, también confirmó que habló con Marcos Rojo, aunque no parece realizable por el momento: “Tuve una conversación con Marcos. El hizo saber que quiere volver. Pero tienen que pasar un montón de cosas en el medio. Primero él tiene que recomponer la relación con la gente. Después, veremos. Marcos tiene que recomponer eso por una cuestión personal, por la persona que es”.