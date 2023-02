El ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruíz, confirmó que se registraron siete casos de dengue en la última semana en esa provincia y que todos los pacientes se encuentran controlados y con buen estado de salud. Todos los casos se dieron en la ciudad de Lules.

Alerta epidemiológica para intensificar la vigilancia de dengue, chikungunya y otros arbovirus El jueves, el ministerio de Salud de la Nación había emitido una alerta epidemiológica para intensificar la vigilancia del dengue , chikungunya y otras arbovirosis, ante el aumento de casos reportados en Paraguay , y tres casos autóctonos que fueron reportados en CABA y Córdoba , en diciembre. Según Medina Ruiz, todos los contagios se registraron en Lules , en el centro de la provincia de Tucumán. "Los primeros tres fueron confirmados el miércoles y los otros cuatro se confirmaron ayer por la tarde (por este viernes) en el mismo lugar”. Y agregó: “Desde el Ministerio de Salud Pública estamos realizando una importante búsqueda activa de personas que tengan sintomatología compatible a dengue".

El funcionario señaló que "el estado de salud de los pacientes es bueno y que están controlados".

La provincia además lleva a cabo una "fumigación para eliminar a los mosquitos adultos que puedan haber picado a los vecinos, que están a 300 metros a la redonda de las casas de los pacientes confirmados”.



Finalmente, recomendó "que ante la aparición de fiebre, dolor intenso de cuerpo y cabeza, consulten de inmediato al sistema de salud y no tomen aspirinas ni ibuprofeno, ya que un medicamento antiinflamatorio y antitérmico, pueden producir una baja de plaquetas importante, generando una hemorragia”.

Alerta epidemiológica por casos autóctonos

A través del alerta epidemiológica, la ministra de Salud precisó que Paraguay registra casos durante las últimas semanas y desde principios de enero.

En cuanto al dengue, se detalló que la situación de la Argentina "no registra casos de dengue confirmados sin antecedente de viaje al exterior hasta el mes de diciembre", cuando se notificaron dos casos en Ciudad de Buenos Aires y un caso en Córdoba, "sin nuevos casos en dichas localidades desde entonces".

Un segundo caso confirmado en Córdoba fue derivado al Laboratorio Nacional de Referencia, pero arrojó pruebas de laboratorio discordantes, por lo que se encuentra en estudio.

Los primeros dos pacientes son parientes y residen en Ciudad de Buenos Aires y ambos estuvieron en la misma ciudad y en localidades bonaerenses durante el período de adquisición de la infección, "donde no se registran más casos febriles en la zona".

Los otros dos casos corresponden a dos pacientes residentes en la capital de Córdoba, sin vínculo epidemiológico entre ellos. Para el resto del país, aún no hay registro de casos autóctonos confirmados.

Qué es el dengue y cómo se contagia



El Ministerio de Salud de la Nación indica que el dengue “es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas, les transmite esta enfermedad”.

El dengue no se contagia de persona a persona, sino únicamente a través de la picadura de mosquitos infectados. La excepción, aunque poco común, es en el caso de las mujeres embarazadas, que se lo pueden contagiar al bebé durante la gestación.

“Es un mosquito doméstico que se acomoda a nuestros hábitos urbanos y necesita estar alrededor de gente para vivir. El Aedes no vuela a más de 50 metros a la redonda, es decir, si ves un mosquito en tu casa es porque se crió en tu manzana”, explican desde el gobierno porteño, en referencia a que el mosquito no suele criarse en plazas, parques, zanjas ni charcos. Menos en ríos o arroyos.

El Aedes tiene como característica manchas blancas en el dorso y patas. Y además del dengue, es vector de contagio de otras enfermedades como la fiebre amarilla, el zika y la fiebre chikungunya.

En todos los casos, el mosquito actúa como transmisor de la enfermedad y antes debe haber picado a una persona infectada con el virus. Sin embargo, a mayor cantidad de mosquitos, aumenta el riesgo de transmisión comunitaria.

Cuáles son los síntomas del dengue

Fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones

Náuseas y vómitos

Cansancio intenso

Aparición de manchas en la piel

Picazón y/o sangrado de nariz y encías

Desde el Ministerio de Salud remarcan la importancia de no automedicarse frente a estos síntomas. “No tomes aspirinas, ibuprofeno ni te apliques inyecciones intramusculares. Lo más conveniente es que consultes al médico para que él te indique la medicación adecuada”, advierten.

Cuáles son las medidas de prevención

La medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados.

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior (tapando tanques, aljibes y/o cisternas) o evitando que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos y cepillando frecuentemente (portamacetas, bebederos), o poniendo los mismos al resguardo bajo techo (botellas retornables).

La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida de control destinada a eliminar a los mosquitos adultos, pero no es útil para eliminar los huevos ni las larvas. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias, ya que no se recomienda en momentos de emergencia sanitaria, cuando se detectan casos con sospecha de dengue, y siempre debe ser acompañada por acciones de control y eliminación de todos los recipientes que acumulan y puedan acumular agua en las casas y espacios públicos.

