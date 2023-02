De cara a las primeras internas el próximo 12 de febrero en La Pampa, el expresidente Mauricio Macri recorrió el centro de Santa Rosa con un objetivo claro: respaldar al candidato a gobernador “PRO puro” en ese distrito, Martín Maquieyra, quien se enfrenta al radical Martín Berhongaray. La tensión al interior del frente opositor va en aumento y amenaza con romperse en algunas provincias. El conflicto tendrá un momento cúlmine este lunes, cuando se reúna la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

"La Pampa es una provincia que ha mostrado seriedad y sensatez, pero también le ha costado animarse a cambiar. Les digo a los queridos pampeanos que se animen a apostar a que el perfil de La Pampa pueda ser la innovación, nuevas actividades, que los jóvenes encuentren cosas que los desafíen en su provincia. Y la propuesta joven de Martín para gobernador y Cato (Martín Ardohain, primo de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain) para intendente es exactamente eso. No van a perder lo que tienen y van a sumar muchas cosas", dijo Macri este sábado al recorrer la capital provincial.

El expresidente dejó momentáneamente la comodidad de Cumelén para apoyar a los candidatos de su espacio político y confirma su desinterés en fomentar las “fórmulas cruzadas” que tanto exigen desde la UCR, con el gobernador Gerardo Morales a la cabeza.

Y si bien Macri actúa como si fuera a lanzarse a la presidencia, se desmarca. "Yo ya he dicho que no estoy anotado", sostuvo ante las consultas. El líder del PRO, mientras tanto, se ha dedicado a darles el visto bueno a todos los precandidatos de su espacio que han mantenido audiencias con él en Villa La Angostura. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se pelean entre ellos.

Por su parte, Federico Pinedo confirma lo dicho por Macri. “Mi impresión es que no va a ser candidato, pero lo va a decidir él. Hoy por hoy no es candidato, él dice 'no me suban donde no me subí, ni me bajen de donde no me bajé", sostuvo en diálogo con AM750.

El expresidente aprovechó su visita a La Pampa para criticar al Gobierno nacional y “la bomba económica que está dejando” lo que él considera “la peor versión del peronismo”. "Vengo a transmitirles a los pampeanos una profunda esperanza, porque siento que la claridad que estamos teniendo no la teníamos en 2015", dijo en un local partidario frente a 300 personas.

Mesa nacional y amenazas de ruptura

Este lunes se realizará una nueva cumbre de la mesa nacional de JxC, que se desarrollará en el marco de amenazas de ruptura de la coalición en varias provincias y de indefinición de candidaturas.

El encuentro se da luego de que el organismo amenazara con sancionar a los postulantes que no cumplieran con las reglas acordadas para definir candidaturas en los distritos donde no hubiera PASO.

Estas reglas marcaban la necesidad de definir las candidaturas por consenso, usando encuestas, o a través de internas abiertas.

Sin embargo, estos mecanismos están fallando en muchos distritos, y hay por lo menos seis o siete provincias donde Juntos por el Cambio podría romperse.

En Mendoza, el senador radical y exmandatario provincial Alfredo Cornejo compite por la gobernación con el diputado nacional del PRO Omar De Marchi, pero no logran ponerse de acuerdo en cómo resolver la interna. Las alianzas electorales deben presentarse en abril y De Marchi, con el apoyo del Partido Demócrata de Mendoza y la Coalición Cívica, se encamina a presentarse con un frente aparte.

Lo mismo sucede en Córdoba entre el radical Rodrigo De Loredo y Luis Juez del PRO, a la vez que también hay clima de cisma en Tucumán, Río Negro, Neuquén y Chubut.

La situación en provincia de Buenos Aires

En provincia de Buenos Aires, el PRO realizó una cumbre en Olavarría para mostrar una foto de unidad ante la gran variedad de precandidatos: Diego Santilli, en representación del larretismo; Cristian Ritondo, con el respaldo de María Eugenia Vidal y un guiño de Macri; el intendente de Lanús, Néstor Grindetti; el exministro y ahora intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel y el exjefe comunal de San Miguel, Joaquín de la Torre.

De todo este grupo deberá quedar uno que compita en las primarias con el precandidato del radicalismo, siendo Maximiliano Abad, titular de la UCR bonaerense, quien cuenta con mas pergaminos.