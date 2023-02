Familiares, amistades, integrantes del colectivo LGBTIQ+ vienen manteniendo una vigilia en el Hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta, rogando que mejore el estado de salud de la humorista Camila Spears, que se encuentra en delicado estado desde la noche del 2 de este mes, cuando sufrió un traumatismo de cráneo severo.

Aunque su pareja había informado que se trató de un accidente y que la joven de 34 años de edad se había caído de una escalera o entrepiso, la escena en el departamento que la pareja compartía sobre la calle Anzoátegui al 400 en el macrocentro de la capital salteña, motivó que la fiscala de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, pidiera la detención del hombre, que quedó en prisión preventiva e incomunicado y que fue imputado provisionalmente por "tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género".

Ayer la hermana de Camila, Jorgelina Maza, convocó a una conferencia de prensa para informar que hubo una leve mejoría en la salud de su hermana, que se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva, en un coma inducido y conectada a un respirador. "Sigue en un estado crítico pero hoy me dieron un vilo así de pequeño y es lo que yo quiero transmitir, que sus hematomas dejaron de expandirse, se ha mantenido uno pequeño y ha quedado solamente la parte ya del golpe de la lesión inflamada. Ahora sí lentamente le van a ir sacando la sedación", contó. Dijo que esto representa "una gran esperanza", agradeció el acompañamiento que viene recibiendo y pidió "que sigamos unidos, que sigamos orando por ella".

Desde que Camila quedó internada cada noche se vienen haciendo vigilias en el Hospital San Bernardo.

"En manos de la justicia"

Mazza también se refirió ayer a la investigación penal que lleva adelante la fiscala Poma para tratar de establecer qué pasó en el departamento que Camila compartía con su pareja, con el que mantenía una relación desde "tiempos de la pandemia". "Hay cosas que se están diciendo que no son, entonces quiero dejar en claro que esto está en manos de la justicia, se está investigando". "Eso es lo más importante, que se está investigando, el incidente o lo que ocurrió está en manos de la justicia, y yo creo en eso", sostuvo.

Sin embargo, reiteró que lo que vio en el departamento de su hermana, al que ingresó el mismo 2 de febrero con investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Brigada de Investigaciones, "realmente es congruente con que hubo una discusión, hubo un momento de violencia ahí adentro". En la vivienda había desorden, el teléfono de su hermana estaba destruido, igual que una silla y había un charco de sangre, relató.

De hecho, Jorgelina viene contando que la noche en que su hermana terminó gravemente herida, la pareja estaba inmersa en una discusión y que su cuñado había ingerido bebidas alcohólicas, dado que habían estado en una fiesta de cumpleaños. Ayer reiteró que, dado que no podía ir inmediatamente al departamento porque no tenía con quien dejar a su hijita, invitó al hombre, cuyo nombre de pila es Luis, a salir del departamento, pero él se negó y más tarde le envió un mensaje diciéndole que ya había concluido la discusión y que su hermana dormía. Luego no supo más hasta que alrededor de las 20 la llamó para avisarle que Camila estaba en coma en el Hospital.

Sin embargo, Jorgelina insistió en que quiere "tener mucha prudencia, ser muy respetuosa", porque Luis también "tiene una familia, tendrá sus amigos, conocidos" y "hasta que la justicia no determine y aclare esto quiero tratarlo con mucho respeto".

Por otro lado, Jorgelina contó que su hermana sufría violencia verbal y psicológica por parte de su pareja. "Yo a veces veía algunos actos", pero "era difícil también conversar con mi hermana porque él estaba permanentemente al lado de ella" y "mi hermana lo ama profundamente".

Dijo que incluso presenció un hecho de violencia física en octubre del año pasado. "Yo le advertí a él" de que no debía golpearla ni faltarle el respeto "de ninguna manera". "Ahí se me encendieron mis alarmas y empecé a trabajar lento" porque "mi hermana estaba permanentemente con él". Añadió que en la pareja solo trabajaba su hermana "todo el día, permanentemente", mientras que él se limitaba a acompañarla.

Jorgelina dijo que su hermana "compartía esa alegría, era solidaria, era de la escucha atenta, se podías sentar y estar horas hablando con vos, es una chica que proyectaba mucho, es una mujer que empoderaba a otra mujer y era reimpulsora, esa que te veía mal y enseguida te levantaba", "enseguida te robaba una sonrisa". "Se dedicaba a su arte, al humor", la describió.

El hecho provocó conmoción en la ciudad de Salta donde Camila es muy conocida por su actividad artística y por su militancia por el reconocimiento de derechos al colectivo LGBTIQ.

Homenaje y vigilia

Hoy habrá un homenaje a la memoria de la activista trans Lohana Berkins, de cuyo fallecimiento se cumplen siete años. La activida será a las 11 en el Cementerio de Santa Teresita.

Por otro lado, a las 20 habrá una nueva reunión en el Hospital San Bernardo en la vigilia por Camila Spears, "compañera activista y militante por los derechos humanos de la comunidad trans travesti y lgbtiqnb+ quien lucha por su vida tras un intento de transfemicidio/transfeminicidio", informó Pía Ceballos, activista y militante travesti trans afroindígena y miembra de la organización MTA.

"El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos", se sostiene en la invitación a las actividades.