El Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional dará inicio a sus cuartos de final este sábado con el partido de ida entre Gimnasia y Tiro de Salta y Estudiantes de Río Cuarto, desde las 22 con televisación de DSports.

El conjunto salteño tocó la máxima categoría por última vez en 1998 y viene de eliminar a Temperley en octavos por 2-0. Dirigido por Fernando "Teté" Quiroz, fue 4º en la Zona A de la Primera Nacional durante la temporada regular con 51 puntos. Los cordobeses, en tanto, derrotaron 2-1 a Patronato en octavos, fueron segundos en la Zona B con 60 unidades y llegaron a Primera sólo a través de los Torneos Nacionales de los '80.



El domingo se jugarán otros dos cruces de ida con Gimnasia de Jujuy recibiendo a Deportivo Madryn, que viene de perder por penales la primera final para ascender, desde las 14:45; y Morón contra Atlanta a las 17. El restante será el lunes, con Tristán Suárez ante Estudiantes de Buenos Aires a las 20.

Tanto los cuartos de final como las semifinales se jugarán con partidos de ida y vuelta, con ventaja deportiva en caso de empate para el mejor posicionado durante la fase regular, que además define como local. La final también será a doble partido, pero con alargue y penales en caso de igualdad.