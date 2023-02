Se acerca el carnaval y la ciudad se prepara para vivir tiempos de alegría, colores, cantos y festejos. Las murgas estilo uruguayo de la ciudad están listas para subir al escenario y dejar su mirada crítica sobre nuestra realidad. Con espectáculos con una estructura ya clásica, donde abundan las partes más políticas como el salpicón o el popurrí hasta esa esencia más popular que tiene toda murga, la bajada final para perderse entre el público, las murgas rosarinas ya están cerrando sus nuevos espectáculos y armando tocadas y presentaciones por distintos barrios.

En la ciudad cohabitan aproximadamente ocho murgas de estilo uruguayo, algunas tienen más de 10 años y otras están en formación. La mayoría fue parida en los talleres de ritmos uruguayos. Otras, como Y parió la abuela, se conformó hace 12 años con gente que se conocía de otros espacios y que se juntó para investigar el género. “En ese momento era juntarse a curiosear”, cuenta Martín, uno de sus integrantes, que junto con Pía, Leandro y Laura están terminando el vestuario para el próximo espectáculo. Cuentan que el nombre de la murga se debe a que ensayaban en un sótano pequeño, debajo de un bar, y cada vez que alguien se sumaba al grupo se oía “éramos pocos y parió la abuela”, a modo de chiste; el nombre se fue quedando. “Hay mucha rotación de personas, es la historia de esta murga. Deben haber pasado más de 100 murguistas, ha tomado la impronta de murga escuela. La rotación es muy alta y es un desafío para mantener la calidad artística”. Actualmente son 18 personas en escena.

La Cotolengo nace de un taller de murga en el 2010. “Al principio no pensamos que iba a alcanzar tan buen reconocimiento y tanto aplauso. Se ha discutido en la murga que tenemos un nombre medio raro, pero ya está. Después tenés 35 mil vistas en youtube y ahora ya está”, cuenta Pablo Fernández Brollo, integrante de la murga. La Cotolengo tuvo “un boom en el 2020, cuando uno de los fragmentos del espectáculo del 2019, el cuplé de las feminazi, lo twittea Luciana Peker”. En octubre del 2021 llegó el reconocimiento como Artistas Distinguidas y Distinguidos de la ciudad.

Cocho, el director de la murga Ojo al Piojo, afirma que de las murgas uruguayas que fueron apareciendo desde el 99 solo quedan ellos, Los vecinos recontentos y La Cotolengo. El nombre de la murga nació de una lluvia de ideas y cuando se dieron cuenta ya se había instalado e interpela al público desde hace 13 años. “Por lo general el espectáculo es para presentarnos en nuestra ciudad, que sea nuestro, haciendo lo que queremos nosotros. Se presenta en algún teatro y después lo vamos girando por donde nos vayan llamando”, cuentan. Este año planean hacer ensayos abiertos al público.

Juan Ignacio Gerini es integrante de Les Grilles del Bidet y La Orilla Brava, dos proyectos que responden a objetivos muy distintos. Les grilles nacieron en el 2013 de un taller de murga. Una de las integrantes fundadoras, Iara, tenía 9 años cuando participó y hasta hoy continúa cantando. En el 2018 la murga se dividió debido a algunas diferencias ideológicas en cuanto a lo político y al sentido de la murga como un espacio de crítica. Les grilles son 16 integrantes que aprendieron técnicas de canto, actuación, costura de los trajes y maquillaje. Juan Ignacio ve un recorrido de gente por distintas murgas y explica que son grupos más o menos dinámicos. Desde su punto de vista, “en Rosario siempre hay un recambio necesario, gente que deja y otra que se suma. En 2015 había muchas más murgas y había más gente que se incorporaba”.

La Cotolengo, nacida de un taller de murga en 2010, fue distinguida por la ciudad en 2021.

Tanto Juan Ignacio como Cocho integran la murga Orilla Brava, un proyecto nacido el año pasado, con el objetivo claro de clasificar para el carnaval principal de Montevideo. "Eso ocurrió en noviembre pasado y no quedamos”, cuenta Juan Ignacio. Tanto él como Cocho remarcan la muy buena acogida del público, la alta calidad técnica, y un sentimiento de estar en casa ante las respuestas de un público acostumbrado a los códigos de la murga. “A veces eso no pasa acá”, dice. Cocho cuenta que los murgueros uruguayos “se sorprendían porque tocábamos gratis, muchos lo toman como un trabajo de verano”. Por ahora, la única murga rosarina que logró pasar la clasificación fue La Cotorra en 2012.

Tal vez lo más complejo de solucionar sea la financiación de estas murgas, que son autogestivas. Se nutren de préstamos que hacen los mismos integrantes y que se van devolviendo como se puede, con los toques pagos y las pasadas de gorra (que destinan un porcentaje para los costos de espectáculo), otras veces acceden a financiación del estado. Pablo, de La Cotolengo, comenta que ganaron un Plan Fomento del Ministerio de Cultura de la Nación, pero que solo cubre la mitad del vestuario. Cocho agrega la venta de remeras y mates con el logo de la murga. Los trajes, los maquillajes, los instrumentos musicales son muy costosos. “Las letras y la música lo hacemos gratis, con el maquillaje nos damos maña”, dice Juan Ignacio.

La murga estilo uruguaya goza de buena salud, tal vez no se encuentre en la cresta de la ola, pero aseguran que están tomando envión para salir adelante. “De todas formas me parece que es una lástima si se pierde, no porque crea que es la murga uruguaya el mejor género, sino que es así como algo contracíclico para la época. Participar de un proyecto colectivo ya es bastante contestatario en este contexto donde se vende que nos salvamos solos y vendiendo bitcoins”, reflexiona Pablo.

Donde escuchar las murgas:

Febrero:

Viernes 10: La Cotolengo ensayo abierto en pueblo Esther

Sábado 11: La Cotolengo en paseo Cafferata

Y Parió la Abuela + Ojo al Piojo en el patio de la Madera

Domingo 12: Ojo al piojo en El Roperito

Jueves 23: Les Grilles del bidet en Complejo Astronómico

Marzo:

Sábado 04: Y parió la abuela en Refinería (Vélez Sarsfield y Monteagudo)

Sábado 11: Fábrica de Futuro + Colectivo de Murgas (República La Sexta)

Jueves 23: Agrupaciones carnavaleras [Organizado junto con la Municipalidad] (Parque Yrigoyen)

Sábado 25: Corso Casita de la Memoria + Colectivo de Murgas

Abril:

Sábado 8: Corso de cierre del Colectivo de Murgas (Plaza Mariano Moreno).