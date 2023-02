Más allá del documento público en el que se advierte por la situación económica proyectada hacia una eventual futura gestión, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio tuvo el lunes un encuentro marcado por un análisis referido a las realidades provinciales dónde se están generando mayores diferencias entre el radicalismo y el PRO. Si bien la provincia de Buenos Aires no fue un tema tratado oficialmente en el cónclave partidario, las conversaciones informales se sucedieron a partir de la necesidad de actualizar los debates estratégicos que surgen de cara a las primarias de agosto de este año.

Según pudo averiguar este Buenos Aires/12, la centralidad de la reunión estuvo signada por las discrepancias existentes en la dirigencia opositora a raíz de las rupturas que vivió Juntos por el Cambio en provincias como Rio Negro, donde a Unión Cívica Radical terminó acordando con el actual gobernador, Alberto Weretilneck, y Mendoza. “El PRO le reprocho al radicalismo lo de Río Negro y lo de Chubut, y el radicalismo le reprocha lo sucedido en Mendoza”, relató uno de los presentes a este medio.

En dos encuestas publicadas recientemente, Axel Kicillof mantiene una ventaja que, en promedio, supera en 10 o más puntos a JxC. “Hoy se tocó por arriba”, respondió un asistente ante la consulta sobre el abordaje que habrá en territorio bonaerense. “Todos son conscientes que en la provincia de Buenos Aires es difícil ganarle a Kicillof, no digo que sea imposible, pero los datos son elocuentes”, apuntó el dirigente cambiemita.

“Da la impresión de que Kicillof logra sostener el piso histórico del peronismo-kirchnerismo en la provincia”, aseguró el dirigente que asumió una realidad compleja para la opocisión: "Quedó demostrado en esta última elección que con el FdT cayéndose 12 o 13 puntos en la provincia, salimos cabeza a cabeza”.

Según la medición del estudio Proyección, el actual gobernador supera en alrededor de doce puntos a Diego Santilli, el aspirante opositor que aparece como el preferido en casi todos los sondeos. “Kicillof no sufre el desgaste que tienen otras figuras”, piensan en Juntos.



El viernes pasado el PRO bonaerense llevó adelante una cumbre en Olavarría. "Tenemos cuatro candidatos a gobernador en la misma línea”, aseguraron en la conferencia de prensa que se celebró al cierre del encuentro. En alusión a Santilli, Cristian Ritondo, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y el alcalde de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, los presentes en las tierras gobernadas por Ezequiel Galli expresaron que “la gente va a decidir qué candidato lo representa” y “tener más de un candidato es un activo no es un demérito".

En este escenario, el radicalismo no se queda atrás en la presentación de múltiples candidatos. Maximiliano Abad, titular de la UCR provincia ya se anotó en la carrera. El diputado nacional y referente del espacio Evolución, Martin Tetaz, también habla sobre sus intenciones de gobernar la provincia. Incluso, el economista enmarcado en el espacio de Martín Lousteau, llamó a un “gran acuerdo” con Javier Milei. El otro radical anotado es el intendente de San isidro, Gustavo Posse.



Diego Santilli era, hasta hace poco tiempo, “uno de los puntos más débiles de la estrategia de Larreta” y que “todos los querían bajar”. “Hoy te diría que el candidato más sólido de todos los que andan dando vueltas por Nación y provincia, es Santilli”, destacó uno de los dirigentes opositores que mejor conoce como tracciona el territorio bonaerense.

El estudio de Proyección arroja que la competitividad de JxC en la provincia de Buenos Aires en una disputa con Axel Kicillof, alcanza su pico máximo de adhesiones llevando de candidato a quien venció en una interna a Facundo Manes en 2021. Un reciente sondeo de la consultora Circuitos, ubica al ex vicejefe de Gobierno porteño unos diez puntos por encima de los demás candidatos de su espacios, siempre alejado del gobernador, consolidado como el más votado.

Estos escenarios son los que empiezan a advertir sobre el riesgo de la dispersión del voto entre los candidatos opositores y la dificultad de llegar a las generales de octubre con un gobernador envalentonado por una victoria contundente en agosto. “No sería sencillo, pero va cobrando más fuerza la idea de que haya un candidato solo a gobernador. Algo que ayer estaba afuera de toda hipótesis, hoy hay que ponerle alguna ficha”, advirtieron desde el campamento porteño del lunes.

En ese marco, las discusiones detrás de un escenario de acuerdos con Javier Milei, aparentemente, se irían diluyendo y dejarían de ser una posibilidad fehaciente dentro de la táctica electoral cambiemista. “Si bien en política todo puede darse, no capea ese espíritu, pero en esta composición de Juntos es imposible”, advierten desde Juntos por el Cambio, donde las últimas declaraciones del diputado de la Libertad Avanza no hicieron más que terminar de hacer estallar las posibilidades de un acuerdo entre las diferetnes partes que conforman la colaición nacida en la previa a las elecciones del 2015. “El tema concreto con Milei es que en muchos lugares hay votantes de él, pero no hay candidatos ni estructura, entonces se cuidan de pegarle porque quieren chupar los votos”, explican. De allí, a un acuerdo, parece haber un largo trecho.

En el encuentro de la mesa nacional estuvieron los titulares de los principales partidos que componen el frente opositor: del PRO Patricia Bullrich; de la UCR, el jujeño Gerardo Morales; de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; y de Encuentro Republicano Federal, el auditor general Miguel Ángel Pichetto. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora María Eugenia Vidal; el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, y el de Corrientes, Gustavo Valdes, también se dieron cita. Los senadores Humberto Schiavoni, Luis Naidenoff, Alfredo Cornejo y Lousteau -de forma virtual-; y los diputados Cristian Ritondo, Federico Angelini y Laura Rodríguez Machado, estuvieron la reunión. Los radicales Mario Negri y Emiliano Yacobitti, el lilito Juan Manuel López, el liberal Ricardo López Murphy y Alberto Asseff, también fueron parte. La mesa contó la presencia de la diputada provincial sanvicentina Maricel Etchecoin; además de los dirigentes Sergio Abrevaya, Ramón Puerta, Ernesto Sanz, Jorge Triaca, Ramón Mestre, Andrés de Leo y Jorge Franco. Margarita Stolbizer también participó de forma virtual.