Los padres de Nayla, la niña de 4 años asesinada en medio de una balacera en la Villa 1.11.14 de Bajo Flores, volvieron a exigir Justicia y la detención de los responsables de la balacera en la que murió la pequeña este martes, cuando desde un vehículo dispararon más de 30 veces contra un grupo de personas que se encontraba en la zona. Según relataron, los responsables del crimen ya están identificados, aunque aún no fueron detenidos.



“Estoy esperando el cuerpito de mi hija. Yo hasta ahora no sé qué pasó. Lo único que quisiera es que me acompañen”, dijo Orlando, el papá de Nayla, mientras aguardaba el traslado a la casa velatoria en la que este miércoles tendrá lugar el último adiós a la pequeña asesinada.



El crimen de Nayla ocurrió este martes cerca de las 22 en el cruce de Bonorino y Calle 10. Según los testigos, desde un automóvil Renault 19 color gris se efectuaron varios disparos, más de 30, a quienes transitaban la zona. Según la Policía, la nena recibió un tiro en el tórax y fue trasladada de urgencia al Hospital Piñero, donde confirmaron su muerte.

En tanto, un hombre de 19 años resultó herido: William Hernán Arzamendia Escobar ingresó al centro de salud con una herida de arma de fuego en una pierna, con entrada y salida, aunque confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

En la investigación, caratulada como “homicidio”, interviene el fiscal Eduardo Cubría, de la Fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 22. En este marco, se dispuso la intervención de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, para que tome las primeras declaraciones testimoniales en el hospital y en el lugar del ataque.

El desgarrador testimonio de los padres de Nayla

Tras asegurar que todavía no saben qué fue lo que pasó al momento del trágico crimen, Orlando contó cómo están viviendo las horas posteriores al asesinato de su hija. “Ayer me acosté como a las 4 de la madrugada. Yo estoy preocupado y enteramente prendido en mi hija”.

Además, comentó que lo llamaron de la morgue para que hoy, en el transcurso del día, vaya a buscar el cuerpo de Nayla. “El velorio va a ser en el barrio. La misma gente me está ayudando, me está bancando. Se están diciendo cosas que no son. Como que está metido en el medio de muchas personas. Yo en esas cosas no me meto”, agregó.

Por su lado, Alcira, su madre, había afirmado que se escucharon tiros y que de inmediato salió corriendo a la esquina a buscar a sus hijos. "En ese segundo no llegué a agarrar a mi hija, mi hijita murió en mis brazos porque estaba agonizando cuando llegamos al hospital”, relató.

“Me dijeron que los que mataron a mi hija son del barrio, pero no sé quiénes son o si tenían conflictos entre ellos. En el medio de los problemas entre ellos quedó mi hija, no sé cómo pasó. Lo único que sé es que mataron a mi hija y que quiero justicia”, agregó.

Además, confirmó que los presuntos atacantes "ya están identificados, son del barrio y los están buscando". "Son dos chicos, no son bandas. En el medio de problemas de ellos, quedó mi hija. Lo único que sé es que perdí a mi hija", agregó. "Perdí a mi hija por un desalmando. Lo único que pido ahora es justicia por Nayla", aseguró.

Informe de Alan Longy y Mauricio Polchi para AM750