El presidente del Barcelona, Joan Laporta, se refirió este jueves a las críticas de Matías Messi, hermano del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, en su contra y le restó importancia, al tiempo que remarcó que "se ha disculpado y ya está".

"Le quito toda la importancia, porque además ya se ha disculpado. Todo lo que ha dicho es comprensible, dejémoslo ahí y no le demos más importancia", sostuvo Laporta durante un conferencia de prensa. Además, agregó que las declaraciones de Matías Messi "no afectan para nada la relación entre Leo y el Barcelona".

Asimismo, el presidente de la entidad catalana le hizo un pedido particular a los periodistas. "No me hagan hablar de Messi porque es jugador del PSG y no quiero comentar nada de jugadores que están en otros clubes", consideró.

Para cerrar el debate, Laporta destacó que "es obvio que Leo Messi es patrimonio del Barça y, en este sentido, estamos muy orgullosos de haber tenido con nosotros al mejor jugador del mundo y seguramente de la historia. Todo es comprensible y no le doy más vueltas".

Matías Messi: "No vamos a volver a Barcelona"

La polémica se desató en la noche del martes, cuando uno de los hermanos del crack rosarino apuntó durante una transmisión en el canal de Twitch "Labajada10", que maneja su hijo Tomy, contra Laporta.

"No vamos a volver, y si volvemos, vamos a hacer una buena limpieza, entre ellos, echar a Joan Laporta. Desagradecido, con todo lo que le dio Messi al Barcelona", había expresado el familiar de la Pulga.

Luego, siguió criticando al club culé, al opinar que "para mí, Barcelona se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie, antes era más conocido el Real Madrid. Entonces que te paguen así no está bueno".

"El que tuvo la oportunidad de viajar al Barcelona y vio lo que es, entra al museo (del club) y el museo es Messi", agregó. Y por último, también se despachó contra los hinchas por no defenderlo al decir que "la gente no lo bancó, tendría que haber salido a hacer una marcha, algo, que se vaya Laporta y que se quede Messi. Son unos traidores los catalanes".

Pedido de disculpas

El miércoles por la noche, tras las duras críticas hacia el Barcelona y su actual presidente, Matías Messi se disculpó en sus redes sociales y aseguró que se trataba "de un chiste".

"Quiero reivindicarme por lo que dije en las redes sociales, solo estaba con mi hijo y los amigos haciendo un chiste. Cómo voy a pensar eso de un club tan grande como el Barcelona y su historia, que nos ha dado muchísimo tanto a mi familia como a Leo", publicó vía Instagram.

En ese sentido, aclaró que "para nosotros Cataluña es nuestro segundo hogar y eso es de público conocimiento. Lo siento mucho y pido disculpas a todos, especialmente a los barcelonistas. Por último, quiero decir que solo tengo la red social Instagram (@matu_messi10)".

