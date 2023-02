“Seguramente puede haber errores, pero no creamos que porque alguien tuvo un ministro tanto tiempo los resultados fueron mejores. No pongamos que si hay cambios es porque todo está mal. Acá no hay amiguismos, no hay complacencia. Acá hay una población que merece resultados diferentes” . De este modo el gobernador Omar Perotti trató de aventar los fantasmas del fracaso en seguridad, uno de los principales ejes de su campaña, tras el recambio del cuarto ministro del área en la provincia. Por eso fijó un objetivo: "Hay que recuperar claramente esa presencia policial en la calle” . Y a renglón seguido pasó la primera factura a gobiernos anteriores: "Me hubiese encantado encontrar una policía al nivel de tecnología de la de Tigre (provincia de Buenos Aires), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no encontramos nada de eso. Tuvimos que ir año a año incorporando para romper con la caída, ya que se iban más (policías) de los que ingresaban”. De paso, por si faltaran conflictos, se cruzó con el ministro de Seguridad nacional Aníbal Fernández, quien para Perotti “sigue sin entender la realidad de Rosario y la particularidad que vive nuestra provincia desde hace muchísimos años”.

El mandatario habló ayer públicamente por primera vez después del cambio de ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, quien reemplazó a Rubén Rimoldi. Lo hizo en el Club Atlético Funes, lugar de la presentación de la obra de ampliación de la avenida Miguel Galindo, confesando que el deseo es que Brilloni "pueda hacer como ministro de la mejor manera la etapa que comienza".

El gobernador respondió sobre un incidente del lunes pasado cuando la comisaría 32ª de Rosario fue baleada por una persona movilizada en bicicleta sin que haya detenciones. “Que no haya habido alguna actitud distinta es una de las tantas cosas que no me gustan. Para mí, no es tema menor. Se está desafiando a la institución policial en su capacidad de reacción. Eso es lo que hay revertir inmediatamente”, contestó.

“La gente lo que quiere es seguridad. Lo que quiere es que eso se vea en la calle. Le importa poco si es tema municipal, provincial o nacional. Las instrucciones a llevar adelante por el nuevo ministro Claudio Brilloni son ésas. Hay que recuperar claramente esa presencia policial en la calle”, dijo el gobernador.

Preocupado por una violencia que no frena, Perotti no dudó en reclamar más ayuda del Gobierno Nacional. Fue entonces cuando Aníbal Fernández le salió al cruce. "Asombran las expresiones del Gobernador Omar Perotti que echó al ministro de Seguridad de Santa Fe y reclama 'ayuda urgente del gobierno nacional'”, escribió en un primer posteo en redes sociales. Y cerró: "El gobierno nacional no ha dejado de invertir fondos nacionales para ayudar a resolver el problema de la ciudad de Rosario que lleva 20 años. Los resultados están a la vista. No dejaremos de acompañar con soluciones, buscando revertir este presente que estremece".

La respuesta fue acompañada por una imagen que graficaba el accionar de las fuerzas federales en Rosario en números, indicando un total de 2.010 procedimientos entre enero y diciembre de 2022, un 161% más que en 2021. El número de detenciones de acuerdo a la información de Fernández también aumentó un 256% y totalizó 2.077. Además, se incrementó en un 390% los kilos de cocaína incautados, en un 173% las unidades de drogas sintéticas y en un 11% los kilos de marihuana.

Perotti no demoró en contestar: “Deberíamos tomar, quizás, la totalidad de las fuerzas federales que pueden estar en la provincia. Lo que creo es que el ministro sigue sin entender la realidad de Rosario y la particularidad que vive nuestra provincia desde hace muchísimos años”, expresó al respecto.

En esta línea, el gobernador santafesino advirtió que “si esa es toda la ayuda que la Nación puede dar, no cabe duda de que hay que decirles que no alcanza y que claramente no está consiguiendo los resultados deseados”.

“La magnitud del problema que hay que enfrentar, amerita fuerte y total prioridad de la Casa Rosada. Ya lo hemos dicho: la Argentina no puede permitir que estas cosas pasen en su territorio, y ese territorio es nuestra provincia y es nuestra ciudad. No hay distrito por sí solo que tenga la posibilidad de enfrentar tamaño delito federal”, agregó.