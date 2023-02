El dirigente del Partido Obrero (PO) Eduardo Belliboni salió este viernes al cruce del diputado libertario José Luis Espert después de que pidiera “cárcel o bala” para el líder de Unidad Piquetera debido a las protestas socailes y los cortes frente al Ministerio de Desarrollo Social.



Las expresiones del diputado nacional sucedieron en momentos en que el Partido Obrero, junto a otras organizaciones, reclamaban planes de Potenciar Trabajo en distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires.

“Lo raro es que el crea que un capitalista es algo malo”, señaló Belliboni por AM750. Y explicó que en su mensaje, Espert “lo pone como una cosa negativa”. Allí, el libertario le dice que es “capitalista aunque juegue de trosko”

Por eso, el dirigente del PO le contestó: “Es un detalle dentro de su propio texto en el que revela su subconsciente. Sabe que el capitalismo está en crisis y hace mucho mal”.

Consultado sobre la amenaza en su contra, Belliboni expresó que “el problema es que hay un discurso de odio en el país". "Muchos dirigentes compiten para ver quién es el más antiobrero, el que más odia a los pobres”.

Para el dirigente social, este discurso tiene una base en las operaciones de prensa que se hicieron de manera constante sobre su persona y sobre las organizaciones populares. En este punto, señaló al propio Gobierno por formar parte del armado.

“Se ve que es el clima que han creado. De mí han dicho cualquier barbaridad. Me han dicho multimillonario. Eso es muy funcional a todo esto también. Eso salió de las usinas del Gobierno. Yo vivo hace 50 años en el mismo barrio. No tengo patrimonio”, denunció.

Luego, explicó los motivos de esta campaña: “Se estructura un discurso en el que la gente que la pasa mal, que no está bien, en vez de reclamar sus salarios se queja porque nosotros tenemos a veces que cortar la calle porque hay una situación social extrema”.

Críticas a Tolosa Paz

Finalmente, Belliboni cuestionó a la actual ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y aseguró que sigue su política se basa en el ajuste que le reclama el Fondo Monetario Internacional.

“El tema de las bajas del Potenciar Trabajo es un ajuste contra los que menos tienen. Estamos hablando con los funcionarios de Desarrollo Social para que corrijan una medida absolutamente negativa”, reveló entrevistado por La García.

Además, Belliboni apuntó: “Hay gente que no pudo hacer la virtualidad aunque quisiera. Hay un reconocimiento de resto que no lo puede hacer. Gente con parálisis facial. El Estado tiene que ir al barrio y no la gente ver si puede conectarse. Para nosotros esto es por la presión del FMI de que hay que ajustar”.