El diputado nacional Roberto Mirabella le pidió ayer al gobierno de Alberto Fernández que entienda la gravedad de la crisis en Rosario ante la escalada de un nuevo fenómeno delictivo: el “narcoterrorismo”. “Balear un canal de TV, edificios públicos, comisarías, ejecutar una persona al azar para mandar un mensaje mafioso a otro grupo mafioso son actos terroristas”. “Imaginemos si esto sucediera en Buenos Aires, sería un escándalo; bueno, pasa en Rosario y no se toma nota”, advirtió el legislador más cercano a Omar Perotti. “Estamos ante una situación en la que está en juego la institucionalidad y la vida democrática”, por lo tanto, es necesario enfrentarla “con todos los poderes del Estado nacional y provincial”.

Mirabella reforzó el pedido de Santa Fe a la Casa Rosada de una “ayuda urgente del gobierno nacional” para pacificar Rosario, que el jueves generó una insólito cruce entre el gobernador y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández. Perotti dijo que Aníbal “no entiende” lo que sucede en Rosario y el aludido contestó que el que “no entiende” es el mandatario.

Ayer, Aníbal redobló la apuesta. “El gobernador Perotti no entiende de seguridad. Que diga que no alcanzan (las fuerzas nacionales que hay en Rosario) es una burrada. El dice que yo no entiendo, pero el que no entiende es él”. Y agregó: “Que se las arregle. Es su provincia, es su policía. ¿Por qué no le pregunta a los otros 22 gobernadores cómo resuelven el tema con sus policías? El único con problemas es él. Que resuelva con su policía y nosotros ayudamos”.

“El gobernador me mandó un mensaje –siguió Aníbal-. Me dice que son apenas 1.600 los efectivos federales” en la provincia. “¿Qué sabe lo que yo hago? Tengo muchísima gente más haciendo inteligencia criminal que no la puede identificar él, ni nadie”.

El retruque le quedó a Mirabella. “Aníbal Fernández siempre fue muy rápido con la lengua, pero nunca solucionó ningún problema. Tiene una mirada porteña, como en todo”. Entonces, “cuando uno está lejos de los problemas y los mira por TV, opina de la esta manera y le tira las culpas a los otros”.

“Lo que tenemos que definir claramente es qué pasa en Rosario”, alertó Mirabella por Aire de Santa Fe. “Balear un canal de TV, edificios públicos, comisarías, ejecutar una persona al azar para mandar un mensaje mafioso a otro grupo mafioso son actos terroristas. Estamos ante un nuevo delito que es el narcoterrorismo, que debemos enfrentar con todos los poderes del Estado nacional y provincial”.

“Es un nuevo fenómeno terrorista. A muchos les asusta hablar de esto porque tenemos una página negra en la historia por la violencia política. Pero esto no tiene nada que ver con eso”. Los que operan en Rosario “son grupos mafiosos que trafican estupefacientes, están ligados con el narcotráfico y ejecutan actos terroristas. Generan terror, miedo, amenazan periodistas. Imaginemos si esto pasara en la ciudad de Buenos Aires, sería un escándalo internacional. Bueno, pasa en Rosario y no se toma nota”, en la Casa Rosada.

“Me da la sensación que Aníbal Fernández nos abandonó, está tan lejos de la realidad que no entiende lo pasa en Rosario. Me llama la atención porque fue jefe de Gabinete, ministro del Interior, ministro de Justicia y hace tres años que está en el gabinete nacional como ministro de Seguridad. Me parece que no toma la real dimensión para enfrentar” la crisis. ¿Qué tiene que pasar para que actúen? ¿Hay algo más urgente a resolver que lo que pasa en Rosario? Esto no pasa en ningún lugar de la Argentina”, reprochó el legislador.

“Me parece que nos han abandonado y nos dicen: ‘este es un problema de ustedes, un problema de Santa Fe’. Nosotros nos hacemos cargo de lo que nos toca y lo que tenemos que enfrentar. El gobernador Perotti creó escuelas de policías, aumentó el número de efectivos, cambió (ministros) cuando tuvo que cambiarlos y se produjo la mayor cantidad de allanamientos y detenidos de la historia. Pero eso no alcanza.

“Además, el delito de narcotráfico es cada vez más grande y las acciones de terror son cada vez mayores. No se toma conciencia de esto. No conozco ningún país que haya enfrentado este delito con una policía de provincia. No alcanza con lo que podamos hacer nosotros. Santa Fe tiene 2.200 kilómetros de fronteras y costas. ¿Dónde está el control de los radares? ¿Dónde está la tarea de las fuerzas nacionales para combatir esto?”

“Estamos ante una situación en la que está en juego la institucionalidad y la vida democrática en la provincia”, insistió Mirabella. “No sé que quieren. ¿Qué gobiernen los narcos? No termino de entender por qué el gobierno nacional no dimensiona” la gravedad de la situación en Rosario. Aunque si puede comprender la visión del centralismo: lo que les interesa es lo que pasa en el conurbano y en Capital Federal. En el interior, somos ciudadanos de segunda”.

“Otros países han tenido este tipo de problemas. Y en Rosario, tiene una dimensión tal que requiere la acción del gobierno nacional, de las fuerzas federales, los organismos de inteligencia nacionales y la actuación de todos los poderes del Estado que sea necesaria para atacar esto”, concluyó.