El paranaense Mariano Werner (Ford) se quedó este domingo con la primera final de la temporada del Turismo Carretera al imponerse en la ciudad de Viedma, en Río Negro, en el inicio de la tradicional competencia del automovilismo argentino.

Werner, que había logrado la pole, se vio favorecido por el abandono de Matías Rossi (Toyota), quien lideraba la carrera, cuando faltaban sólo tres vueltas para el final a raíz de problemas en el motor de su vehículo.

El podio fue completado por Jonatan Castellano (Dodge) y Juan Tomás Catalán Magni (Ford), mientras que luego llegaron Mauricio Lambiris (Ford), Germán Todino (Dodge), Marcelo Agrelo (Dodge), Esteban Gini (Torino), Christian Ledesma (Chevrolet), Santiago Álvarez (Dodge) y Elio Craparo (Dodge).

Por su parte, el campeón vigente, el rionegrino José Manuel Urcera (Torino), diseñó una excelente carrera desde el fondo: el número 1 largó en la posición 53 (fue sancionado por un toque en la serie hacia Martín Vázquez) y arribó 14º.



Werner, campeón en las temporadas 2020 y 2021, obtuvo su triunfo número 22 en la historia de la categoría e igualó la línea del emblemático Carlos Alberto Pairetti, fallecido durante el año pasado, luego de haber deslumbrado con el Trueno Naranja, allá por la década del ’60. "Fue increíble, la heredamos porque él estaba en un nivel superior. Yo no tenía más resto y él estaba sobrado de tracción. Fue una linda pelea con Matías, que cuando se acercó debajo del alerón me hizo cometer un exceso", expresó el piloto de 34 años.

Rossi, por su parte, señaló: "Son fierros. Me voy un poco amargado, pero cuando rompo estando primero la amargura no es tanta porque quiere decir que estábamos bien. Veníamos a sumar, justamente lo que no queríamos era abandonar, más allá de que si uno gana, es mejor. Me encantan estas carreras: fue una linda pelea con Werner y (Julián) Santero -tampoco pudo terminar la carrera-".

Castellano, beneficiado por la mala fortuna de Rossi y Santero, manifestó: "Es buenísimo este podio luego de lo que fue el año pasado. Me gustó cómo iba mi auto, más allá de que los dos de adelante iban muy rápido. Esto nos da esperanzas para lo que se viene. Estamos por el buen camino".

El Turismo Carretera continuará con su actividad el fin de semana del 5 de marzo, cuando se llevará a cabo la segunda fecha en el Parque Provincia de Neuquén.