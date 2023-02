A casi cuatro años de la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karhanyan, el 24 de febrero de 2019, la semana pasada el Papa Francisco se comunicó telefónicamente con su madre, Vardush "Rosita" Datyvian, para transmitirle un mensaje de esperanza y fe en la búsqueda de su hijo.

"El Papa me llamó, no atendí enseguida y no sabía de quién era el número, entonces volví a llamar yo. Y cuando me dijo 'hola, señora Vardush, soy el Papa Franciso, llamo desde el Vaticano', no lo creía. Me emocioné mucho, porque no me imaginé que me iba a contestar tan rápido", explicó este lunes la mujer en AM750, al hacer mención a la carta que le había enviado tiempo atrás al Sumo Pontífice.

Al momento de su desaparición, en febrero de 2019, Karhanyan tenía 28 años y era oficial primero de la Policía de la Ciudad. Se lo vio por última vez en un local Easy de Caballito, al que fue a comprar una pala de punta, mientras estaba de franco, y tanto su familia como distintos organismos de derechos humanos y dirigentes políticos vienen denunciando irregularidades en la causa judicial que investiga su paradero.



La diputada de la Ciudad de Buenos Aires Victoria Montenegro, quien acompaña a la familia desde la denuncia, hizo de intermediaria entre la familia y el Papa, en un caso que lleva cuatro años de demoras y sospechas que recaen también sobre la Policía de la Ciudad.



"Un día Victoria Montenegro me preguntó si me animaba a escribirle al Papa, no se me había cruzado por la cabeza. Entocnes le escribí que me ayudara a encontrar luz en nuestra alma, porque mi familia está muy mal, mi hijo está desaparecido y no sabemos dónde está", detalló Datyvian.



Consultada por las irregularidades en la desaparición de su hijo y los reclamos que viene realizando la familia por las demoras en la investigación, explicó: "Nunca tuvimos respuesta de la Justicia, no saben qué contestarme. Muchos dicen ‘estamos trabajando’, pero estamos igual que el primer día".

Y agregó: "Tampoco tuvimos respuestas del Gobierno de la Ciudad. Un año atrás con mi hijo mayor fuimos a ver al ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro (actualmente de licencia), y estuvimos bastante tiempo y me dijo: 'si querés hablamos en otro momento con (Horacio) Rodríguez Larreta'", contó Datyvian en Aquí, allá y en todas partes.

Sin embargo, aclaró que el encuentro con el Jefe de Gobierno nunca sucedió: "No tuve suerte con él, no lo vi nunca. Y tengo mucho para decirle. Con el Papa tuve más suerte, fue más rápido", ironizó.

Por último, Datyvian recordó lo que ocurrió en febrero de 2019, cuando se presentó en el lugar de trabajo de su hijo, en la comisaría vecinal 7B, en el barrio porteño de Caballito, para preguntar por su paradero.

"El Jefe de la comisaría me dijo 'no lo conozco' a Arshak. Ahí me enojé, ¿cómo no van a conocer a un trabajador público que trabaja con ellos? Me sentí muy mal", explicó.

