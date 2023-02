A casi cuatro años de la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karhanyan, el Papa Francisco se comunicó telefónicamente con su madre, Vardush Datyvian, para transmitirle su un mensaje de esperanza y fe en la búsqueda de su hijo, a pesar de las dilaciones, demoras y sospechas sobre la fuerza de seguridad porteña y el accionar del Poder Judicial.

Francisco había recibido una carta por parte de la mamá de Arshak y le respondió con un llamado para que sostenga su fortaleza en la búsqueda de su hijo. Karhanyan era oficial primero de la Policía de la Ciudad, con 28 años, y está desaparecido desde el 24 de febrero de 2019. Se lo vio por última vez en un local Easy de Caballito al que fue a comprar una pala de punta, mientras estaba de franco.

La diputada de la Ciudad Victoria Montenegro, quien acomapaña a la familia desde la denuncia de su desaparición y logró conseguir la comunicación el Papa, vienen denunciando el accionar de la Policía de la Ciudad, que cuando la familia entregó el teléfono celular y la computadora de Arshak para iniciar la investigación, la División de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad reseteó los artefactos, borrando cualquier evidencia que se pudiesen obtener.

Según surge de la investigación, Leonel Herba fue la última persona en hablar con el joven desaparecido. Karhanyan y Herba eran compañeros en la Policía de la Ciudad y habían compartido tareas en la División Exposiciones, que se dedica a hacer allanamientos e incautar drogas y otros elementos ilegales.



La fuerza de seguridad porteña también reseteó "a modo de fábrica" el teléfono de Herba cuando fue solicitado por la Justicia. Del teléfono de Herba se recuperó una llamada que mantuvo con Jazmín Soto -con quien Herba tiene un hijo en común- en la que ella le decía: “Vos seguí con el teléfono, seguí hueveando, seguí, seguí eh, haciendo no sé, desaparecer gente (…) El que está acá en orsai porque desapareció una persona y sos el principal sospechoso, sos vos. A mí la justicia no me tiene del forro del culo, yo no estoy a punto de perder el trabajo, yo no le cagué la vida a nadie como vos hiciste y no le cago la vida a nadie (…) Hasta te cubrí con la fiscalía y omití un montón de cosas que sabía para no seguir ensuciándote ni embarrándote”.

El caso de Karhanyan llegó hasta la Casa Rosada, donde el presidente Alberto Fernández recibió a Vardush al cumplirse dos años de la desaparición. El jefe de Estado tuvo un gesto similar en febrero de 2022, cuando se cumplía otra año sin que existen avances en la investigación. El presidente fue a comer a la casa de la familia Karhanyan. En tanto, la Secretaria de Derechos Humanos de Nación pidió ser querellante en la causa y que se califique como "Desaparición Forzada".