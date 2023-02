Este martes, como cada 14 de febrero, el calendario se tiñe de colorado por motivo de San Valentín, una fecha en la que el amor cobra el protagonismo a través de gestos afectuosos y románticos que demuestren los sentimientos que provocan unos en otros. En Argentina, en el también llamado Día de los Enamorados, varios aprovechan el empujoncito de Cupido en esta jornada para conocer a nuevas personas y establecer nuevos vínculos. En este 2023, las aplicaciones de citas son una gran herramienta para lograr ese objetivo.

Las apps de citas llegaron para cambiar las formas de relacionarse. Ya no solo la usan quienes son más bien vergonzosos para invitar a alguien a salir o conocer personas, sino un amplio abanico de gente con intereses y gustos diferentes.

Los avances tecnológicos habilitaron nuevos métodos para hacer que más personas se unan a través de la virtualidad y establezcan vínculos nuevos. Así, las plataformas gratuitas como Tinder, Happn o Badoo, las más famosas en el mundo, se volvieron en los últimos años una de las opciones más elegidas a la hora de encontrar personas.

Muchas de las aplicaciones populares que se descargan en Argentina cuentan con perfiles verificados, para garantizar la seguridad de los usuarios, y la posibilidad de establecer los gustos y preferencias de cada persona, entre otras herramientas. Aunque estas plataformas sean en su mayoría gratuitas, existen muchas funciones útiles particulares a las que se acceden a través de una suscripción paga.

Las apps de citas más populares de Argentina

Aunque algunas aplicaciones sean más reconocidas que otras porque cuentan con más descargas a escala mundial en las tiendas virtuales de iOS, de Apple, o Play Store, de Android, son muchas y variadas las plataformas tecnológicas que se utilizan en Argentina para conocer personas de forma virtual y establecer citas.

En los resultados de Google Play Store para la categoría "Para conocer personas" se destacan a las aplicaciones más populares en la Argentina, que son Tinder, Badoo, Bumblee, Iris, Chat y dating - Sweet meet, Inner Circle, Chat y dating - Evermatch, Citas y chat - Maybe you, Cupi Chat, y Zona Citas.

En cuanto a iOS, las aplicaciones de citas que más se descargaron en Argentina los usuarios en el último tiempo fueron Bumblee, Badoo, Hapnn, Grindr, Inner Circle, HER: Lesbian LGBTQ Dating, y Tinder.

¿Por qué se celebra San Valentín?

Aunque no lo parezca, los comerciantes no tuvieron nada que ver con que el 14 de febrero se festeje San Valentín. La fecha del “día del amor" tiene un origen trágico: una ejecución.

Según la versión más difundida, la tradición se remonta al siglo III en la antigua Roma, durante el imperio de Claudio II. Al emperador se le ocurrió que necesitaba soldados más enfocados en las batallas y que no se distrajeran con parejas o hijos, así que decidió prohibir los matrimonios entre la gente joven.

Esta medida, sin embargo, no fue bien recibida entre los enamorados, que siguieron casándose en secreto y con la ayuda de Valentín, un sacerdote que unía a las parejas y las bendecía. Cuando Claudio II se enteró de lo que ocurría, ordenó la detención de Valentín, que fue condenado a muerte por desobedecer sus órdenes. La ejecución fue, precisamente, un 14 de febrero del año 270.

Siglos después, el papa Gelasio I santificó a Valentín y la fecha de su ejecución fue agregada al calendario litúrgico. Desde entonces, cada 14 de febrero se celebra el Día de los Enamorados o de San Valentín, en honor al sacerdote que murió para ayudar a las parejas a unirse.