El ex técnico de Vélez y el seleccionado de Perú, Ricardo Gareca, aseguró que está dispuesto a volver a trabajar en el país y especialmente en Boca. "Si me llama un club de la Argentina dirigiría. En Boca tuve una historia que el hincha no olvida, pero no son los que deciden más allá de que puedan opinar. Los dirigentes son los que definen y tienen que estar convencidos de contratarme, cosa que no ha ocurrido. Nunca se inclinaron por mí. Soy muy respetuoso de la opinión de los hinchas" indicó Gareca en declaraciones a ESPN.

Además, remarcó que estaría dispuesto a asumir pese a lo que podría sentir los simpatizantes del club. "No contemplaría los hinchas, la gente es muy pasional, se puede tornar agresiva pero es lo más legítimo que tiene el fútbol. A nosotros viene un club, nos pone más dinero y nos vamos, pero el hincha no traiciona, es fiel, le puede llegar a doler", reconoció Gareca quien junto con Oscar Ruggeri se fue de Boca a River en 1985.

Por otro lado, reveló que solo fue contactado por Boca durante la presidencia de Daniel Angelici. "En un momento me descoló, parecía que había información muy cierta de todo, pero nunca recibí una llamado concreto. La única vez fue con Angelici, pero ya estaba en contrato con la selección peruana, no tenía la manera de salir", detalló Gareca.