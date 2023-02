TEATRO

Un domingo en familia

El 28 de diciembre de 1975 secuestran y desaparecen al dirigente de una organización revolucionaria en uno de los recreos que bordean la costanera del Río de la Plata. Ese día, el dirigente había concurrido con su familia, desoyendo las prescripciones que su organización había trazado luego del pase a la clandestinidad. Después de su desaparición, un Tribunal Revolucionario lo encuentra culpable por haber violado las normas que él mismo había formulado. ¿Cuáles son las responsabilidades de un conductor revolucionario? ¿Cómo se entrelazan las tareas de la militancia con la vida en familia? ActúanCon Anabella Bacigalupo, Lautaro Delgado Tymruk, Guillermina Etkin, Sergio Mayorquin, José Mehrez. Con dramaturgia de Susana Torres Molina y dirección de Juan Pablo Gómez.

Los lunes a las 21 hs en El galpón de Guevara, Guevara 326, Chacarita. Entradas por Alternativa.

Cuarto Intermedio, guía práctica para audiencias de lesa humanidad



La pieza parte del encuentro entre el escritor argentino Félix Bruzzone y la actriz, escritora y especialista en DDHH francesa Monica Zwaig en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py. Hablan idiomas diferentes y no se terminan de entender bien, pero deciden que aún así pueden hablar de los juicios de lesa humanidad sin morderse los labios y sin llanto. El peso de la justicia, el turismo, el futuro, circulan en esta obra como en una calesita deforme o como en un tren fantasma. Bajo la dirección de Juan Schnitman, este inesperado romance con los juicios de lesa humanidad busca las zonas delirantes, incomprensibles y absurdas con las que la maquinaria judicial se imprime sobre los hechos más oscuros de la historia reciente.

El 11 y 18 de marzo a las 17 se realizarán dos funciones especiales en el Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857, con la participación de integrantes del elenco de "Argentina 1985” y otras sorpresas. Entradas por plateanet https://www.plateanet.com/obra/25105?obra=CUARTO-INTERMEDIO&paso=inicio

MUSICA

Push the Sky Away

Se cumplieron diez años del lanzamiento de este disco que, de alguna manera, comenzó con una búsqueda sonora para Nick Cave, sus Bad Seeds y su ladero Warren Ellis después de las experiencias rockeras y más o menos irónicas de Grinderman y Dig, Lazarus, Dig!! Lo que entonces sonaba extraño, un poco fantasmagórico --los loops de Ellis, la desnudez instrumental-- hoy tiene dos de sus canciones más requeridas, verdaderos clásicos de su última etapa como la fabulosa "Jubilee Street" y la larga y rabiosa (y cómica) "Higgs Boson Blues", además del tema del título que se convirtió en una ceremonia de los shows en vivo.

Renaissance



Por algo Beyoncé rompió todos los records de los Grammys y es la diva por excelencia, silenciosa con la prensa, amada por todos. No sacaba un disco completo desde Lemonade en 2016 (hubo singles, albums en vivo, colaboraciones, eso si) y vuelve con este homenaje al baile y los clubes, bien disco, bien pensado para su comunidad, a puro baile y abrazo queer. Un disco de fiesta pos pandemia y de nostalgia por el tiempo perdido (y no solo estos años que pasaron, sino también en los 70 y 80). House, techno y demás: lo mejor “Virgo’s Groove”, “Summer Renaissance”, “America Has a Problem” y “Thique”.

ONLINE

Hello Tomorrow!

El mundo que habita Jack, un vendedor de tiempos compartidos en la Luna, se parece bastante a los Estados Unidos de los años 50, aunque bajo el prisma de la perfección publicitaria y con una vuelta de tuerca sci-fi. Desde luego, se trata de una fantasía retro futurista, en la cual las meseras de los comederos han sido reemplazadas por robots, la entrega del correo la realiza una camioneta automatizada y los autos flotan a algunos centímetros del pavimento, sin necesidad de usar ruedas. Protagonizada por Billy Crudup, la nueva serie de Apple TV+ (ya están disponibles los primeros tres episodios) utiliza esa estructura paródica para narrar la historia de un hombre que, detrás de una apariencia de perfecta felicidad, esconde más de una profunda y dolorosa tristeza personal. El diseño de producción intenta competir con el de Mad Men, aunque, desde luego, aquí la idea no es reproducir el pasado sino poner en pantalla cómo se imaginaba el futuro décadas atrás, a la manera de Los Supersónicos.

División Palermo

Creada, dirigida y protagonizada por Santiago Korovsky, la historia del grupo de guardias urbanos más inclusivo y estrafalario llega a Netflix con una buena dosis de incorrección política. El formato está claramente basado en cierto estilo de comedia estadounidense, aunque con pinceladas de humor local. Felipe, un muchacho al cual la vida no parece sonreírle demasiado, se suma al equipo de agentes porteños integrado por un joven nacido con enanismo, una mujer trans, una persona con movilidad reducida y un no vidente (los términos que se utilizan en los diálogos son un poco menos amables). El reparto incluye a Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Alan Sabbagh, Valeria Lois y Carlos Belloso, entre otros.

CINE

Una mujer

Malba Cine continúa presentando, todos los domingos a las 18, el último largometraje de la realizadora germano-argentina Jeanine Meerapfel, acompañándolo con un foco de sus trabajos previos, como El verano de Ana y El amigo alemán. “¿Qué se recuerda, qué se olvida? ¿Y por qué?”, se pregunta la cineasta mientras sigue los pasos de una mujer y su vida en Francia, Alemania y Holanda, antes de exiliarse en Argentina. Esa mujer no es otra que su propia madre, cuya historia de vida se transforma en el núcleo narrativo de un film ensayístico y poético, abierto a la experimentación de las formas. Pasado y presente confluyen permanentemente, poniendo en el centro la fragilidad de la memoria. “Es una película personal, pero no privada”, declaró la cineasta. “Es una búsqueda de formas de contar, ya que además del relato me interesaba la forma del ensayo y la posibilidad de asociarme a través de esta historia a muchas historias más”. Programación completa del foco, días y horarios en https://www.malba.org.ar/

Rojo profundo

El maestro del terror italiano Dario Argento está de reestreno en salas de cine con su giallo más extrañado, estrenado originalmente en 1975, antes de entrar de lleno en el mundo de lo sobrenatural con Suspiria. David Hemmings, el fotógrafo de Blow Up, interpreta a un conductor de orquesta que termina siendo testigo de un brutal homicidio y no puede recordar qué cosa vio de refilón en la escena del crimen. Daria Nicolodi es la periodista que se suma a la pesquisa, mientras los cadáveres comienzan a apilarse en este magníficamente estilizado relato detectivesco con altas dosis de horror. En copias restauradas que destacan los tonos carmesíes, se está exhibiendo la versión completa de 127 minutos.

TV

Last Light

En tiempos post pandémicos arrecian las historias apocalípticas, aunque en el caso de esa miniserie de cinco capítulos y tonalidades catastróficas el caos no es responsabilidad de un virus. La trama se pone en movimiento cuando una serie de grandes apagones dejan a oscuras a varias ciudades importantes de Europa. ¿Se trata de un desastre ecológico, consecuencia de las actividades humanas que no miden sus consecuencias, o acaso un grupo de personas está deliberadamente acelerando el proceso de desintegración de aquello que solemos llamar civilización? Luego de un retiro de las pantallas de ocho años, Matthew Fox (el doctor Jack Shephard de Lost) regresa para intentar dilucidar el origen del problema, esa “última luz” del título, mientras tiene que lidiar con conflictos familiares. Basada en la novela de Alex Scarrow, el eslogan publicitario lo dice clarito: “Y si todo desapareciera? Si la sociedad se derrumbara, ¿hasta dónde llegarías para salvar a tus seres queridos?”.

Domingos a las 22, por AMC.

La Brea

Más apocalipsis televisivo, aunque con ingredientes de ciencia ficción. En la primera temporada, un enorme hoyo (el término preciso es “socavón”) aparecía en medio de la ciudad de Los Ángeles, arrastrando hacia su interior a una gran cantidad de edificios. Y a las personas que los habitaban. Mientras arriba los especialistas se rascaban la cabeza intentando comprender qué demonios había ocurrido, debajo los sobrevivientes se veían obligados a unir esfuerzos para intentar sobrevivir en un mundo subterráneo salvaje, peligroso y definitivamente prehistórico. La segunda temporada, que debuta este martes, viaja a 1988 para contar un relato paralelo al del presente.

Martes a las 22.30, por Fox.