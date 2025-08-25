La escena: Sábado, hora de la siesta en algún lugar del sur de Mendoza. Sentados en la galería de una cabaña de alquiler, El viejo y su hijo toman mate.

–Que lo parió –dice el viejo y le pega una chupada larga al mate hasta que cruje.

El hijo, concentrado en las notas de pedido de la tablet y en su instagram en el celular, sin levantar la vista le contesta:

–¿Que lo parió qué?

– Cómo cambia todo.

–mmsé.

– Antes era mejor –sigue el viejo, ignorando el poco interés del hijo–. Todo más directo, más personal… tomá el mate.

–Tá bien viejo, todo muy lindo –chupa el mate– pero con tu “todo mas directo”, ahora en vez de estar tomando mate , estaríamos viajando a Santa Isabel al pedo, porque Stancanelli no va a comprar ni un par de zapatos. Nos ahorramos 300 kilómetros con un Whatsapp.

–Yá sé, yá sé, pero nos hubiéramos comido un cordero, charlado con el viejo..

–¡Pero si no lo aguantas porque es radicheta! ¡Cuando vas discuten todo el tiempo!

–Ay nene, a veces no entendés nada, dame ese mate. A veces me pregunto si a ustedes los jóvenes les molesta la gente. Viven con la cabeza metida en ese aparato de mierda. No miran lo que pasa alrededor.

–Te recuerdo que con este “aparato de mierda” como le decis al celu, estoy mandando a fábrica los pedidos y ahorramos 300 kilómetros de nafta y viáticos, sin contar que te quedas hasta las dos de la mañana jugando al candy crush. Soluciona muchas cosas papá, hasta tu aburrimiento. Pasame otro mate.

–Bueno está bien, está bién. Pero tampoco te soluciona tanto. Antes hacíamos las cosas de otra manera. Uno tomaba contacto con la gente, era todo más cara a cara.

–Sí pa, pero no me digas que no te soluciona un montón de quilombos. Te pasa algo en la ruta por ejemplo, llamas a….

–¡Jajajajajaja! –La carcajada del viejo sorprendió al hijo, que se quedó callado–. ¡Si tengo un problema en la ruta! Mirá hijo, te voy a contar algo que pasó hace más de cuarenta años. O sea, ni teléfono en las casas había.

Apoyo el mate en la mesita, se paró y caminó hasta el borde de la galería, se apoyó en una de las columnas de madera, y señaló la ruta más allá del alambrado y la tranquera.

–Esta ruta une San Rafael con General Alvear.

–Ya lo sé, papá

–...y entre las dos ciudades hay pueblitos cada cinco o seis kilómetros amontonados los primeros veinte , y después quedan sesenta Kilómetros de viñedos, eso pasando el último de los pueblos, Salto de las Rosas. Una tarde, yendo para Alvear, se me rompió un ruleman trasero de la rastrojera. quedamos tirados a unos diez kilómetros de Salto de las rosas, nada mas que viñedos alrededor.

–¿Cómo “quedamos tirados”? ¿Con quién venías?

–Con mi primera mujer y tus dos hermanos más grandes.

–¿Y que hiciste?

–¡Y qué voy a hacer! ¡Fui a buscar un mecánico!.

–¿Y los chicos y ella?

–Los deje cuidando la camioneta.

–¿Solos? ¡Qué loco! ¡No me imagino a mamá permitiendo eso, jaja!

–Eran otras épocas, y no era tu madre. La cuestión es que empecé a caminar, y a la tardecita llegué a una casucha con varios autos en la puerta. Pregunté, y efectivamente era un mecánico. Fuimos a buscar la camioneta, la llevamos de tiro. Esa misma noche se quedó trabajando y además cenamos con él y la familia..

–Me imagino que pagaste vos.

–Por supuesto. Te decía, cenamos con ellos, dormimos en la camioneta…

–¿Los cuatro?

–Sí hijo, ya te dije que eran otras épocas. Dormimos ahí y al otro día nos fuimos. Se llamaba Bienvenido Agnoli.

–¡Me imagino que quedaron re amigos!

–No. No lo ví nunca más.

–¡Papá! Vos mismo me contaste que venías cada dos meses por acá. ¡Cómo no pasaste aunque sea a saludarlo!

–Hijo, ya me conocés. Siempre ando apurado..

–¡Papi dejate de joder! ¡Hace media hora te lamentabas por no poder comer un cordero con el amargo de tu cliente! ¿y ahora me decís que no tuviste tiempo para este tipo que te dio una mano bárbara?

-Vos no entendés, las cosas eran distintas. Yo pasaba todos los meses y veía el ranchito y me decía: “la próxima paro”. Hasta que un día paré y él ya no vivía ahí…

Al chico le brillaban los ojos.

–Era muy lejos de acá

–Calculo unos diez kilómetros, o sea cinco más allá de Salto de las Rosas

–Podemos preguntar, acá se conocen todos.

–¡Pero no nene! Pasaron cuarenta años

–Sí, pero ¿cuántos Bienvenido puede haber en la zona? Mirá , ahí viene el casero ¡Jefe, le puedo hacer una pregunta?

–Cómo no, ¿qué necesita?

–Mi viejo anda buscando a un amigo que hace mucho que no ve y es de acá de la zona. Se llama Bienvenido Agnoli.

–Sabe que pasa muchacho. Yo soy de CABA, hace seis años comencé este emprendimiento con mi esposa y…

–Muchas gracias. –Lo corto el muchacho, desilusionado

–Viste que te dije. –Había un tono de triunfo en el padre mientras su hijo volvía a enterrar la cabeza en el celular–. Ustedes se creen que todo es fácil, instantáneo, que tocas un botoncito y…

–¡Lo encontré! –Interrumpió el chico, pegando un salto con su teléfono en la mano.

–¿Qué encontraste?

–¡A Bienvenido! ¡Sabía que con ese nombre no podía ser difícil!

El padre se quedó mirando, manos en los bolsillos, sin entender. El hijo lo miró, ahora él con el triunfo en el rostro.

–Acá el aparato de incomunicación me dice que Bienvenido Agnoli vive a 6 kilómetros, en Salto de las Rosas, que es dueño de la Vinería y venta de artículos regionales “Gracias Dió” y que abre a las cinco de la tarde. ¿Vamos?

El viejo no salía de su asombro. Un poco consternado, balbuceó :

–Vamos.

En veinte minutos estaban en el lugar. El local parecía el de una panadería de pueblo, las puertas de madera de grandes vidrios en vaivén, la vidriera generosa, pero en vez de pan y dulces, botellas de vino y canastos con salamines y jamones.

Entraron.

El viejo, las manos detrás, silbando (siempre silba cuando está nervioso), ojea los productos de las dos pequeñas góndolas en el centro del local, mientras mira de reojo al hombre pequeño y delgado detrás del mostrador, quien también, mientras limpia una botella, lo mira con cierto disimulo.

–¿Es él papi? –le susurra el hijo, impaciente.

–¡Ma que se yo! ¡Puede ser!. ¡Hace mucho tiempo hijo!

–¡Andá y preguntale!

El padre manoteó una botella cualquiera de la góndola. Se acercó lentamente, como en una película del oeste hasta el mostrador donde el Bartender lustra los vasos.

Se miraron.

El Hombre tomó la botella que le traían. Miro a los ojos al visitante

–¿Se le ofrece algo más?

–Si. –Dijo el viejo , entre tímido y emocionado– ¿Usted no tenía un taller mecánico?

El tendero lo miró, serio. Hubo un corto silencio. El chico los miraba, expectante.

El hombre dejó la botella que le habían traído, sonrió y dijo:

–Si. ¿y usted no tenía una rastrojera blanca?