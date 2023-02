La Dirección General de Cultura y Educación firmó un acta acuerdo con siete entidades que nuclean a las instituciones de educación privada con aporte estatal de la provincia de Buenos Aires donde se estableció un tope para los aumentos en las cuotas de los colegios que regirá a partir de marzo. Sólo la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA) negó su adhesión al pacto enmarcado en la incorporación de las tarifas de las escuelas privadas al programa Precio Justos impulsado desde el Ministerio de Economía de la Nación.

Días atrás, el ministro Sergio Massa anunció el pacto con las instituciones que representan a los colegios de gestión privada por medio del cual habrá aumentos escalonados de las cuotas durante este año. El acuerdo a nivel nacional se trasladó a cada provincia que debió llevar adelante su propia negociación. En Buenos Aires, la cartera comandada por Alberto Sileoni tuvo su reunión y celebró que los representantes de las cámaras de colegios privados provinciales se comprometiean "a acompañar la política provincial, en coordinación con el gobierno nacional, en redistribuir los ajustes de aranceles escolares para el ciclo lectivo 2023”.



El acta firmada contempla porcentajes acumulados que van desde marzo a julio inclusive. Un aumento. “Se fijan los siguientes porcentajes de aumentos acumulados según los meses incluidos dentro del acuerdo: marzo 16,80%, abril 3,35%, mayo 3,35%, junio 3,35% y julio 4,00%”, detalló el ministerio. El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de julio del presente año.

En diálogo con Buenos Aires/12, el titular de AIPEBA, Martín Zurita, expresó que la entidad que representa no firmó el acuerdo porque “se empezó al revés” ya que, en su parecer, “primero se tenían que allanar las paritarias”. “El 80 por ciento del componente de una cuota de un colegio privado es costo laboral”, aseguró el representante de escuelas privadas con el objetivo de graficar el valor del acuerdo salarial y mostró su disconformidad en que hace dos años le solicitaron a la Secretaria de Comercio de la Nación ingresar a los beneficios de los programas ‘Ahora 12’ y ‘Ahora 18’ porque era una ayuda a los padres. “Nos dijeron que no correspondía por el tipo de servicio, pero ahora para ponernos un tope el servicio si entramos en esta lógica”, señaló.

Según las palabras de su presidente, AIPEBA agrupa la mayor representatividad en el rubro con 2300 escuelas asociadas. “Nosotros no podemos figurar en un acta que no estamos de acuerdo, a pesar de que vamos a tener que cumplirla”, indicó Zurita. Esto se debe a que en la provincia de Buenos Aires los aranceles los define el Poder Ejecutivo. Más allá de eso, el dirigente agradeció “las convocatorias por más que no son vinculantes” y aseguró que van a cumplir lo que se decida.

Martín Zurita, titular de AIPEBA

“Muchas veces pasó que aumentan los salarios y no nos convocaron automáticamente”, lamentó y agregó que, muchas veces, “pasa el tiempo y te convocan dos meses después, en algunos casos retroactivo, y eso a los padres no les gusta”. “A veces nos comemos algunos meses y no se aumenta a cuota”, remarcó Zurita en su reclamo.

En el marco de ese análisis, el dirigente explicó que “Provincia arreglo un 109% de aumento salarial pero sólo un 89% de aumento de cuotas en las escuelas, o sea que veníamos con 17 puntos abajo, pero seguíamos acompañando”.

Dentro de las entidades que adhirieron a la propuesta de la Dirección General de Cultura y Educación está la Asociación Entidades Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA). Su secretario general, Perpetuo Lentijo, le explicó a este medio que “hay que aprender a leer las actas que se proponen y no partir de preconceptos”. “Tanto el acta de Nación como la de adhesión de la provincia tienen una cláusula que es un reaseguro frente a los excesos que pudieran tener las paritarias en materia salarial”, agregó Lentijo.

El dirigente consideró que lo que se está buscando es “previsibilidad” para la primera cuota ya que si “la paritaria se desmadrada respecto al porcentaje de aumento, los meses subsiguientes tienen previsto cláusulas de ajuste”. De esta forma, señaló que desde abril en adelante los coeficientes estipulados pueden sufrir variaciones.

Lentijo coincidió con Zurita en que los aumentos salariales estuvieron por encima del crecimiento de los aranceles de las escuelas privadas. De todas formas, el titular de ADEEPRA consideró que lo propuesto por el ministerio y la fórmula acordada “es bastante justa y en un momento de inestabilidad da previsibilidad a las familias”.

Perpetuo Lentijo, secretario general de ADEEPRA

“Si autorizaran aumentos mayores pero la comunidad no puede hacerles frente, no sirven de nada”, sentenció Lentijo, y mencionó que, en la reciente providencia de los topes arancelarios emitida tras la firma del acta acuerdo, están discriminados según la categoría de las escuelas y el porcentaje de aporte estatal que reciben. “Hay escuelas que no llegan a aumentar el valor de los topes, porque la comunidad de cada escuela es al que regula el arancel que puede cobrar”, señalo el representante de escuelas privadas y señaló que los colegios no son formadores de precios.

Este aspecto también estuvo referenciado por otro de los actores firmantes del acta conjunta con la cartera de Educación de la PBA. La Federación de Cooperativas y Entidades Afine de Enseñanza de la provincia de Buenos Aires (FECEABA) conversó con Buenos Aires/12 a través de su presidente, Juan Giménez, quien expuso que “la educación no es una mercancía”. La entidad comandada por Giménez aglutina escuelas sin una perspectiva comercial, forjadas por sus propias comunidades o lo trabajadores y trabajadoras de las instituciones, donde no hay un propietario único de los colegios.

“Nosotros acompañamos la medida y muchas veces las cuotas que se determinan en nuestras escuelas no se pueden pagar porque los territorios donde están las instituciones que representamos suelen estar en barrios populares”, detalló el dirigente. En esta línea de pensamiento, explicó que siempre se buscan soluciones dentro de la economía social y “solidaria”. “Nosotros queremos destacar la labor de reparación y recuperación de la educación provincial que viene realizando esta gestión”, celebró Giménez. Pero en referencia a los aumentos establecidos, aseguró que en muchas comunidades se bonifican los aranceles por lo que no se llega al impacto total de los porcentajes acordados.

Juan Gimenez, titular de FECEABA

“Nuestro laburo es construir con la comunidad, por eso entendemos a la educación como una construcción colectiva en la diversidad de experiencias que reúne la Federación”, sintetizó Giménez.