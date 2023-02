El delantero colombiano de River Plate Miguel Borja se entrenó hoy a la par de sus compañeros, con vistas al partido del próximo sábado ante Tigre, como visitante, por la 4ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol.



Borja solicitó el cambio el domingo pasado en el triunfo ajustado ante Argentinos, por 2-1, en el Más Monumental, por una molestia en el isquiotibial derecho, y fue reemplazado por precaución a los once minutos del segundo tiempo por el venezolano Salomón Rondón.



El ex Junior, de Colombia, realizó hoy los trabajos físicos y tácticos en el River Camp junto con el resto del plantel y quedó a disposición del entrenador Martín Demichelis.



De esta manera, Borja mantendría su lugar entre los titulares para el partido en Victoria.



Demichelis continúa analizando qué formación presentará ante Tigre y es posible que el paraguayo Robert Rojas sustituya a Andrés Herrera, de flojo partido ante Argentinos y reemplazado en el segundo tiempo por el ex Guaraní de Paraguay. En tanto, Agustín Palavecino aparece como opción para Demichelis en lugar de Rodrigo Aliendro.



Por su parte, el defensor chileno Paulo Díaz y el volante uruguayo Nicolás De La Cruz realizaron un nuevo entrenamiento sin inconvenientes, recuperados de sus respectivas lesiones.



Los defensores Emanuel Mammana, Elías López y Tomás Lecanda, el volante Matías Kranevitter y el delantero Matías Suárez se entrenaron de manera diferenciada.



El mediocampista Bruno Zuculini continúa en su domicilio luego de la operación por la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



El plantel de River Plate retornará mañana a los entrenamiento, desde las 18, en el River Camp y a puertas cerradas.