Raquel Welch, estrella del Hollywood de los '60 y '70, falleció ayer, a los 82 años. La actriz, quien apareció en películas como Viaje fantástico y Un millón de años antes de Cristo, murió tras "una breve enfermedad". Un representante lo confirmó en un comunicado: "La legendaria actriz de cine, TV y teatro falleció de manera pacífica esta mañana, tras una breve enfemedad. Su carrera abarcó más de 50 años protagonizando o haciendo apariciones en más de 30 películas y 50 series de televisión. Ganadora del Globo de Oro, en años más recientes estuvo involucrada en una exitosa línea de pelucas. Raquel deja a su hijo Damon Welch y su hija Tahnee Welch."

La actriz se hizo conocida en 1965, gracias a su personaje en Viaje Fantástico; Un millón de años antes de Cristo llegó un año más tarde. Aunque allí Welch tenía solo tres líneas de diálogo, una foto publicitaria que la mostraba en bikini se terminó convirtiendo en uno de los posters más vendidos de la década. El poster incluso aparece en la pared de la celda de Andy Dufresne en la película Sueños de libertad (1994), en el momento del escape de personaje de Tim Robbins.

Con múltiples talentos, se convirtió en una de las intérpretes más exitosas de las décadas del '60 y '70. Le siguieron papeles de alto perfil como Un Fausto moderno (1967), Los Bandoleros (1968) y 100 rifles; en 1968 fue coprotagonista de Frank Sinatra en La dama en cemento.

Welch logró escapar con éxito a la etiqueta de "símbolo sexual" que le asignaron productores y directores, muchos de los cuales intentaron que realizara escenas de desnudos a las que ella siempre se negó. Según señaló, "yo no fui criada para ser un símbolo sexual, no está en mi naturaleza. El hecho de que me haya convertido en uno es probablemente el más amoroso, glamoroso y afortunado malentendido." Y agregó: "Lo que hago en la pantalla no debe compararse con lo que hago en mi vida privada. En privado soy una persona discreta, y me disgusta cualquier escándalo."

En los '70, Welch siguió demostrando su temple en La texana y los hermanos Penitencia (1971), Brutal belleza (1972) y El fin de Sheila (1973). En 1972, ganó un Globo de Oro por su trabajo en Los Tres Mosqueteros. Su papel en el western de venganza La texana..., originalmente titulado Hannie Caulder, fue una de las inspiraciones principales para Quentin Tarantino en sus películas de Kill Bill (2003-2004), protagonizados por Uma Thurman.



Aunque nunca ganó un Oscar, sí aceptó uno en nombre de su amiga Goldie Hawn, premiada como Mejor Actriz de Reparto por La pícara recluta, en 1981. La actriz, quien tuvo un pequeño rol en Legalmente rubia (2001) realizó varios especiales de variedades, uno de los cuales, en 1970, la llevó a acaparar más de un 51 por ciento del encendido en Estados Unidos. Otras apariciones en TV incluyeron a El show de Los Muppets (1978), Sabrina, la bruja adolescente (1996) y Derecho a morir, donde interpretó a una mujer con una enfermedad terminal. Por esa performance de 1987 recibió otra nominación a los Globos de Oro. También apareció en Seinfeld, y junto a Robin Williams en un episodio de Mork y Mindy.

Welch también transitó los escenarios teatrales: uno de los más notables fue la puesta de Broadway de Victor / Victoria, donde tomó el mismo papel que hicieron Julie Andrews y Liza Minnelli. También cantaba y se presentaba en unipersonales en un club nocturno de Las Vegas. En 1989 editó su primer y único single, la canción "This Girl's Back In Town", que alcanzó el puesto número 29 en el ranking Billboard de música bailable.

Welch se casó cuatro veces: con su novio de la escuela secundaria, James Welch, en 1959; con el productor Patrick Curtis en 1967; con André Weinfeld, también productor, en 1980; y con Richard Palmer, dueño de la pizzería Mulberry Street, en 1999.

