El tema se ventila con estricto pedido de reserva. Los datos se susurran, de ninguna manera se insinúan en voz alta. Y lo que se cuenta, generalmente con los micrófonos y las cámaras apagados, excede el plano futbolístico e invade el delicado campo de la intimidad. Concretamente se habla de excesos en una costumbre, la de los ritos de iniciación, que el fútbol (en verdad la sociedad argentina) debería dejar de lado por permida, por peligrosa. Y porque ya no le hace gracia a nadie.

Si alguna vez, a algunos les resultó simpático o reidero rapar o arruinarle la cabellera a los chicos de los divisiones inferiores cuando hacían su primera pretemporada con los profesional, ahora parece haberse cruzado sin retorno el límite del buen gusto. El bautismo de un juvenil de Gimnasia y Esgrima La Plata en la pretemporada de invierno de 2021 por parte de un grupo de los jugadores más expertos del plantel habría derivado en una situación de abuso sexual que recien ahora tomó estado público diseminada desde las redes sociales.

El tema en cuestión involucra a ex futbolistas de Gimnasia, quienes formaban parte de un grupo denominado "Los Ninjas" que durante las pretemporadas, hacía bromas muy pesadas a los juveniles. Según la versión circulante en el ambiente del club, uno de esos Ninjas habría ingresado a la habitación del complejo de Estancia Chica donde descansaba uno de los chicos y a oscuras, se habría excedido sexualmente con él. El presidente del club, Mariano Cowen, reconoció que hubo maltratos, pero desmintió el abuso: "Lo que me aseguran los referentes del plantel es que abuso sexual no hubo en ningún momento".

Aunque el cuerpo técnico que por entonces lideraban Leandro Martini y Mariano Messera prefirió que todo quedara dentro de la intimidad del vestuario, el hecho fue denunciado y días después, la dirigencia que por entonces encabezaba Gabriel Pellegrino, sancionó por conductas indebidas y excesos a Brahian Aleman, Nelson Insfran y Matías Pérez García, a quienes no se les permitió jugar un amistoso ante Banfield. Aleman y Pérez García ya no juegan más en el club. Insfran es el actual arquero suplente.

Desde entonces, quienes conocen la interna gimnasista afirman que esas bromas pesadas con los juveniles han dejado de practicarse. Fueron una pésima costumbre del pasado. Pero sus ecos llegan hasta el presente. Porque varios de esos chicos, ahora integran el plantel profesional y luego del partido del domingo, tuvieron un altercado con Brahian Aleman, quien ahora juega en Banfield.

Uno de ellos, Ignacio Miramón, incluso fue expulsado en el comienzo del segundo tiempo, por una entrada excesivamente fuerte sobre Aleman. Algunos asociaron esa acción y el posterior cruce en los vestuarios del volante uruguayo con el defensor de 18 años, Felipe Sánchez, con aquellos episodios del invierno de 2021 que quisieron callarse en aplicación de los códigos del fútbol. Pero que han salido a la luz. Para que nunca más vuelvan a suceder.