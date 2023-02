Carlos Quintana no se recuperará a tiempo para jugar mañana en la formación de Central que visitará a Lanús. El técnico Miguel Russo preservará al ex Patronato, al tiempo que también deberá reemplazar al suspendido Alan Rodríguez. Esta mañana el canaya hace fútbol para definir el equipo que visitará al granate.

Quintana sufrió ante Arsenal un esguince de tobillo que lo privó de jugar el segundo tiempo el pasado domingo y le impedirá también formar parte del equipo que mañana visitará al puntero Lanús. Russo prescinde de Quintana al no estar en plenitud física y en su lugar decidirá la vuelta de Juan Cruz Komar. Mientras que Lucas Rodríguez asoma para ser el sustituto de Alan Rodríguez, expulsado ante los de Sarandí. De esta manera el equipo no tendrá más cambios y el colombiano Jaminton Campaz, flamante refuerzo, esperará por su momento en el banco de suplentes. El once para mañana en el sur bonaerense será entonces con Servio; Martínez, Komar, Mallo, Lucas Rodríguez; Infantino, Mac Allister, Ortiz, Malcorra; Candia, Veliz.

Por otra parte, la dirigencia informó ayer que el club invirtió 1.850.000 dólares en la contratación de los siete refuerzos que se sumaron para la presente temporada. La inversión más importante fue la de Campaz, la cual ameritó el destino de casi un tercio de todo el presupuesto.

Después del partido de mañana con Lanús el canaya será local ante Godoy Cruz, el viernes próximo a las 21. Y para este encuentro los socios con cuota de febrero paga ya pueden hacer reserva de lugar en tribunas generales en la web del club.