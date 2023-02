Francisco Cerúndolo, el actual número uno del tenis nacional, jugó en altísimo nivel y se instaló en los cuartos de final del Argentina Open, tras derrotar 6-2, 6-1 al español Jaume Munar en el partido más corto del torneo.



Cerúndolo, ubicado en el puesto 30 del ranking mundial de la ATP, exhibió un nivel superlativo y eliminó a Munar (67°) luego de una hora y 11 minutos de juego en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, ante unos tres mil espectadores que presenciaron el partido en una jornada con llovizna y viento.



El joven de 23 años y campeón el año pasado en Bastad, Suecia, jugará su próximo partido este viernes en cuartos de final ante el ganador del cruce que jugaban su compatriota Diego Schwartzman (32°) y el español Bernabé Zapata Miralles (74°).



Cerúndolo, quien había sufrido para eliminar en la ronda inicial al alemán Yannick Hanfmann (134°) en tres sets, jugó su mejor partido del año y desbordó al español, que no fue ni por asomo el que había superado el lunes último al bahiense Guido Pella (723°).



El ganador jugó un excelente primer set, con una derecha profunda y pesada desbordó por todos lados al español, y tomó la primera ventaja con un quiebre para adelantarse 3-2, luego volvió a apoderarse del servicio de Munar y estiró a 5-2 para cerrar el parcial por 6-2.

En el segundo set, Cerúndolo siguió castigando de derecha y ganó cómodo su juego de saque, ante un rival que no podía contenerlo, así quebró dos veces más para ponerse 4-0 y dejar la victoria al alcance de su mano.

"Fue un partido en el que jugué muy bien, la pelota se movía mucho por el viento y creo que tuve paciencia para esperar las oportunidades que tuve. Me sentí realmente bien en polvo de ladrillo, algo que no me había sucedido la semana pasada en Córdoba", analizó Cerúndolo.



"Me siento mejor físicamente, la molestia quedó atrás y eso me permitió jugar más suelto. Pude imponerme y la táctica que había planeado salió a la perfección, creo que el nivel que mostré me deja muy confiado para lo que viene", añadió.