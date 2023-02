El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, valoró la puesta en marcha de la mesa política del Frente de Todos como un "ámbito para encontrarnos, escuchar qué piensa el otro y cuáles son los fundamentos de por qué se hacen o no se hacen algunas cosas" y sostuvo que hubo un acuerdo unánime surgido del primer encuentro: "realizar un plan de acción contra de la proscripción de Cristina y pedirle que revea su decisión de no ser candidata". "Yo no le pedirá más en lo personal pero la fuerza política está pidiendo su participación", indicó.

De Pedro resaltó que él era uno de los que "venía pidiendo que como coalición, además de los espacios de gestión, necesitábamos tener un ámbito para discutir" y en ese lugar ubicó el debate que se deberá dar respecto de si el candidato o candidata presidencial se definirá en las PASO o se llegará con un candidato único.

"Quedó claro que para un sector las PASO se pueden dar y otros pensamos que es muy difícil que haya una interna contra el presidente", señaló De Pedro, en diálogo con Radio con Vos, respecto de la intención manifestada por el mandatario Alberto Fernández de sostener su candidatura a la reelección y disputarla en una interna. Y desestimó las intenciones de los albertistas: "Me parece que lo que se dijo hasta hoy tiene poco que ver con los consensos que se vayan a dar en el ámbito correcto (de la mesa política)".

A pesar de ese contrapunto, De Pedro --quien está apuntado como un posible precandidato presidencial del kirchnerismo-- señaló que las diferencias públicas que tuvo con Alberto "ya se resolvió" y negó haber dicho que el jefe de Estado "no tenía códigos". "Mi discusión tenía que ver con algo muy pequeño, que no creo que le interese a la sociedad, que tiene que ver con el funcionamiento interno del gobierno y con una actitud hacia mi persona que ya está saldada", aseguró.

"Las discusiones entre dirigentes se tienen que dar a puertas cerradas. Lo que uno vino a hacer a la política es utilizarla como una herramienta de transformación", sostuvo De Pedro y destacó que él seguirá impulsando la unidad del Frente de Todos para pelear "con mucha más contundencia contra los factores que generan inflación en la Argentina".

"Cristina es la dirigente que más mide"

De Pedro resaltó la decisión unánime de los representantes del Frente de Todos de calificar como una "proscripción" el fallo judicial en primera instancia que inhabilitó a la vicepresidenta para ocupar cargos públicos y la llevó a anunciar que no será candidata en las próximas elecciones. "Lo de Cristina fue parte de lo que todos los sectores pusieron en valor: la proscripción, el caudal político de ella, la valoración de la vicepresidenta en las encuestas. Hoy es la dirigente que más mide", sostuvo.

El ministro del Interior precisó que se pusieron sobre la mesa encuestas realizadas por el gobierno bonaerense y la ponen a Cristina seis puntos por encima de cualquier otro dirigente. En ese sentido, el dirigente kirchnerista indicó que "hubo un gran compromiso de todos los sectores de realizar un plan de acción en contra de la proscripción".

Respecto del rol del Poder Judicial, De Pedro sostuvo que "desconfía" porque "ya tenemos pruebas contundentes de los vínculos que tiene el macrismo con los jueces, con los camaristas; tenemos el ejemplo de Lago Escondido".

El funcionario de gobierno consideró que que "a Cristina no se le puede pedir más porque dio todo, dio todo como presidenta, se bancó las presiones de poderes nacionales e internacionales, sufrió sobre su lomo muchísimas injurias, ataques personales", pero aseguró que ella sigue siendo "la persona que está en condiciones de pensar una salida, es la persona que conoce el Estado, los números, que conoce como juegan los factores de poder, pero yo no le pedirá más en lo personal pero la fuerza política está pidiendo su participación".



"Hay que tener más contundencia a la hora de luchar contra la inflación"

En la entrevista con Radio con Vos, De Pedro también se refirió a la actualidad social y económica del país y evaluó la gestión del Frente de Todos. "Así como defiendo y valoro todo lo que se hizo en el Gobierno, también creo, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, hay que tener otro nivel de contundencia a la hora de luchar contra la inflación y defender el poder adquisitivo de la gente", reiteró una de las reiteradas críticas del sector kirchnerista.

El ministro del Interior evitó cargar la responsabilidad de la fallida lucha contra la inflación sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, y aseguró que es "responsabilidad de todo el gobierno, desde el presidente", pero también contrapuso las circunstancias que lo tocaron vivir a la gestión del Frente de Todos con la pandemia de Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Además, De Pedro recordó la herencia recibida del gobierno de Cambiemos al que criticó por tomar la deuda con el FMI. "Hay que remarcar de dónde vienen los problemas porque tener que administrar las consecuencias de un gobierno que tomó una deuda irresponsable, por supuesto que tiene costo".

"Cambiemos rompió el pacto federal que hay en la Argentina"

El ministro del Interior también se refirió al fallo de la Corte Suprema que favoreció al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al devolver los puntos de la coparticipación federal que le habían sido incrementados por decreto durante la gestión de Mauricio Macri. De Pedro participó de las negociaciones en las que se buscó llegar a un acuerdo con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y luego se precepitó con un decreto presidencial.

"Lo que hizo el gobierno del presidente Fernández fue volver a recuperar fondos que eran del resto de las provincias, fondos que hoy van para escuelas, para rutas, para puentes. Fondos que hoy van para una Argentina federal, que tenga trabajo, empleo. Fondos que van a todos los argentinos y argentinas", defendió De Pedro.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que la decisión de Macri de incrementar esa coparticipación con el argumento del traspaso de la Policía Federal no es un argumento válido. "El funcionamiento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires está garantizado. Cambiemos, que supuestamente era un partido que se decía que era la nueva derecha, que venía con una intención de participar democráticamente en las elecciones. Este sector lo primero que hizo cuando fue gobierno fue romper el pacto federal", criticó.