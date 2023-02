El lunes se reunió mano a mano con el presidente. El martes con el intendente Pablo Javkin y con Familiares y Víctimas de la Inseguridad. Ayer el gobernador Omar Perotti cerró la semana en una convocatoria a un encuentro del que participaron jueces y fiscales de los Poderes Judiciales provincial y federal. Y el intendente de la ciudad, Pablo Javkin.

El encuentro fue en la sede de Gobernación y Perotti se sentó a la cabecera. llevó a varios funcionarios de las áreas de seguridad, que son los que en el día a día llevan adelante la gestión. Entre ellos el ministro de seguridad, Claudio Brilloni; el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; y los secretarios de Seguridad Pública, Marcos Romero; y de Asuntos Penales y Penitenciarios, Walter Gálvez.

A la convocatoria en la sede de Gobernación concurrieron el fiscal general de la provincia Jorge Baclini; la fiscal regional María Eugenia Iribarren; los camaristas federales Aníbal Pineda y Silvina Andalaf Casiello; los dos jueces penales federales, Carlos Vera Barros y Marcelo Bailaque; los fiscales federales Oscar Arrigo, Claudio Kishimoto, Adriana Saccone. Por los jueces penales provinciales estuvo el presidente del Colegio de Magistrados, Gustavo Salvador.

"La reunión fue bastante sincera, concreta y programática. Quedamos una vez por semana. se trazaron 15 o 20 puntos concretos sobre las que trabajar, desde la Justicia a cosas más comunes como la policía y el Servicio Penitenciario", contó uno de los participantes que se desempeña en la Justicia.

Oficialmente se informó que entre los ejes abordados se destacó "la intensificación del trabajo carcelario", tanto del Servicio Penitenciario como de las agencias investigativas de las diferentes jurisdicciones.

Controlar las unidades penitenciarias es uno de los reclamos en el que más insisten jueces, fiscales y el intendente de la ciudad: apuntan a que se corte con las comunicaciones carcelarias hacia el exterior. Ese tema fue central en la reunión, según contaron los participantes. El subsecretario de Asuntos Penitenciario aprovechó para detallar las medidas que están implementando, como instalación de scanners en cárceles y próximamente inhibidores de señales de celular.

El otro eje fue el tema de la policía provincial. Todos lo señalaron como "el problema" en sus diagnósticos. Otro de los convocados contó "hay consenso en la necesidad de más fuerzas federales, porque la única manera es que vengan más federales y convivan en el territorio con la policía provincial, sino vamos a seguir igual".

En cuanto a la Justicia se repasaron necesidades y se hizo diagnóstico de situación en cada una de las instituciones allí representadas, que a la vez son patas que deben aportar cada uno lo suyo.

Se habló de las cuestiones de tecnología, con un compromiso de la provincia de donar un equipamiento informático a las fiscalías federales para extracción de datos de teléfonos, y de la falta de operadores que sufre el MPA.

Uno de los puntos en los que se convino fue que cada uno a partir de la semana próxima lleve inquietudes y necesidades" hacia arriba", es decir hacia quienes están en instancias de decisión superior en sus respectivas instituciones.

Se acordó mantener las reuniones con periodicidad, en plazos cortos, para no quitarle pisada. Y el común denominador fue confluir en reclamar a nivel nacional, no sólo un incremento de agentes, sino el proyecto de ley consensuado entre todas las fuerzas políticas de la provincia y que espera tratamiento en el Congreso de la Nación, para la creación de cargos y reforzar la estructura de la Justicia federal en Santa Fe, en particular Rosario, y poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal Federal.

"Fue una reunión productiva", dijo un miembro del Poder Judicial aburrido de concurrir a reuniones donde al poco tiempo las iniciativas se desinflan o no son continuadas. La promesa de las autoridades provinciales, que fueron las convocantes, es que esta vez será diferente.