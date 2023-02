Los jugadores de River Paulo Díaz y Nicolás de la Cruz participaron de la práctica de fútbol de este domingo en Ezeiza, junto a aquellos futbolistas que no fueron titulares ante Tigre y podrían reaparecer en el partido de este miércoles con Banfield en Córdoba. El chileno Díaz jugó en el segundo tiempo por David Martínez y el uruguayo De la Cruz participó para el selectivo en un partido que se disputó en dos tiempos de 30 minutos y que terminó 3-0, con dos goles de Salomón Rondón y el restante de Rodrigo Aliendro.



Tanto De la Cruz como Paulo Díaz tuvieron lesiones de rodilla y posteriores artroscopias en diciembre pasado y no realizaron los trabajos de pretemporada, ya que recibieron el alta médica recien la semana pasada. Ninguno de los dos estuvo presente en el arranque del ciclo de Martín Demichelis como entrenador.



El último partido oficial de De la Cruz fue en el Mundial de Qatar ante Ghana el 2 de diciembre pasado, cuando jugó 24 minutos en fase de grupos, mientras que el chileno disputó su último partido en un amistoso con Chile sumando 90 minutos ante Eslovaquia en noviembre pasado



La práctica de fútbol ante un selectivo de jugadores de inferiores del club del entrenador Edgardo Sbrissa se llevó a cabo en el complejo de Ezeiza, luego del partido de reserva ante Tigre que observaron todos los jugadores y el cuerpo técnico. El equipo de River formó con Centurión, Herrera, Maidana, David Martínez (Paulo Díaz) y Elías Gómez; Simón, Aliendro, Palavecino y Alfonso; Beltrán y Rondón.



En principio, ante Banfield se espera el regreso de Maidana a la zaga central tras el descanso que tuvo ante Tigre en el que solamente jugó los minutos finales. La duda será si sostiene o no desde el arranque a Esequiel Barco. El equipo de Demichelis volverá a entrenar el martes a las 17 con los trabajos de pelota parada, antes de viajar a Córdoba para regresar a Buenos Aires, tras el encuentro del miércoles.



Por su parte se confirmó la fractura de una falange del dedo pequeño de la mano derecha del zaguero Leandro González Pirez, a quien le inmovilizaron tres dedos, pero no tendrá problemas para seguir entrenándose con normalidad.