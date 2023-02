En La Rioja es muy frecuente ver a la intendenta de la capital, Inés Brizuela y Doria, acompañada por el concejal Enrique Balmaceda, quien hace 3 años está imputado por agredir sexualmente a una ex compañera de su espacio.

Mientras, la denunciante fue despedida de su trabajo en el municipio, tras iniciar el proceso judicial por los padecimientos con el concejal Enrique Balmaceda.

El presunto agresor ostenta el beneplácito de la primera mandataria del municipio. Una especie de show de la impunidad se despliega en cada acto público, un claro mensaje para las sobrevivientes de este tipo de delitos.

En diálogo con La Rioja/12 la denunciante de Balmaceda expresó el dolor que siente cada vez que lo ve en actos públicos cual si nada hubiera sucedido. “Yo puedo perdonar un montón de cosas, comprender muchas otras pero no a esos dos. Nunca nadie me va a reparar el daño que me hicieron esos dos”, lamentó señalando a la Intendenta y al concejal. “Lo peor es la impunidad. Él está en las fotos, en los actos, en la campaña, con la gente, con los santos. Y probablemente lo tenga que ver hasta en la boleta electoral”, remarcó.

Hace menos de un año, el juicio político contra el concejal puso en evidencia la desición política de desmentir a la sobreviviente del presunto delito: "Hay una decisión política de sostener a un abusador a cualquier precio", expresó la concejala Viviana Díaz cuando abandonó el bloque "Vamos La Rioja" y formó un bloque unipersonal tras observar la operación partidaria de sostener al posible abusador en su función.

Ante la duda de lo sucedido, el partido de Juntos por el Cambio pactó encubrir al posible abusador, sin tener en cuenta la revictimización a la que estaban sometiendo a la denunciante. La Justicia aún no se expidió, sin embargo Balmaceda ya goza de total impunidad, a pesar de que carga con varias denuncias de abuso sexual y ninguna condena.

En cambio, quien se atrevió a denunciar al funcionario público tuvo que soportar todo tipo de violencias y perdió su trabajo. La sobreviviente de Balmaceda relata que habló con la Intendenta Inés Brizuela y Doria en busca de su protección y la de sus compañeras, “pero a Inés no le importó. Me siento muy castigada por el espacio que debió contenerme”, sentenció.

En su momento Balmaceda fue procesado por el delito de abuso sexual simple, pero la desición fue apelada por la defensa ante la Cámara Tercera de la Primera Circunscripción de La Rioja donde la jueza Sara Alicia López Douglas hizo lugar. El argumento fue que la perspectiva de género afectaba la parcialidad de la decisión aduciendo se sostenía en “cuestiones netamente subjetivas”. Por lo que la causa sigue en instrucción.

“Pasaron tres años y la verdad siento que fueron diez”, explicó la denunciante. Sostiene que a pesar de estar muy cansada por las dilaciones de la Justicia, ella rompió el pacto de silencio tácito que rodea los delitos del concejal porque “mi caso no es aislado”.