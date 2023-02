Como en un mecanismo de relojería suiza, las candidaturas del larretismo van cayendo en una estrategia de lanzamientos escalonados. Primero le tocó a Diego Santilli anunciar que competirá en la provincia de Buenos Aires, luego a Fernán Quirós que será candidato a jefe de gobierno porteño y ahora falta el lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta a la presidencial. Será, como en los otros dos casos, no en un acto sino por redes sociales. El jefe del gobierno de CABA viene preparando un spot muy especial que buscará mostrar que con él se viene el fin del kirchnerismo. Se lanzará en breve: puede ser el jueves de esta semana. En tanto, la competencia en el PRO no descansa: para dejar en claro que lo suyo va en serio, la exgobernadora María Eugenia Vidal inaugurará este miércoles por la mañana las oficinas donde funcionarán sus equipos de campaña presidenciales. Nada de bajar a competir a la Ciudad, como pretende el larretismo.



Se sabe que Larreta no deja nada librado al azar. Los lanzamientos consecutivos de Santilli y Quirós no pudieron ser una casualidad. Si bien Santilli es el candidato oficial de Larreta y en la Ciudad el jefe de Gobierno evita pronunciarse, se sabe que Quirós es su favorito, y su carta para resistir la candidatura de su ministro de Gobierno, Jorge Macri, que busca terminar siendo el único de una lista larga de candidatos a suceder a Larreta. Y en esa mecánica, todo indica que ahora viene el anuncio de la candidatura a presidente (algo que se sabe hace años, pero que no deja de ser un acto de reafirmación ante sus eventuales adversarios).

Según le confirmaron a este diario, el lanzamiento es inminente. Podría ser este miércoles o más probablemente el jueves. O, si la mesa de campaña de Larreta lo estima mejor, podría postergarse para la semana que viene. Sobre todo si ven que hay que pulir el spot que por estas horas está siendo editado para presentase a través de las redes. Según publicó Perfil, ese spot incluye imágenes en Santa Cruz, que se filmaron en un viaje relámpago y reservado que hizo Larreta a esa provincia con un grupo de asesores, camarógrafos y demás. El objetivo, lógicamente, es presentar su candidatura como el final del kirchnerismo, aunque Larreta seguirá apelando a un discurso en contra de la polarización política.



Será un hito en una campaña que ya no se detiene: solo en los últimos días, Larreta se mostró en el carnaval de Jujuy, se sacó una foto con el gobernador Gerardo Morales (a quiene evalúa como un eventual vice, aunque Morales propone invertir la fórmula presidencial y que él encabece) y luego visitó Córdoba. Se lo verá poco este año a Larreta en el distrito que gobierna.



Oficinas nuevas

Otros adversarios de Larreta se mueven con igual hiperactividad. Es el caso de Vidal que, si bien todavía no resolvió si será candidata este año, se mueve como si ya fuera un hecho, con recorridas por las provincias. Esta semana tendrá una inauguración de oficinas en las que trabajará su equipo de campaña presidencial.

Las presentará el miércoles por la mañana, en la zona de Retiro. Allí funcionarán sus equipos técnicos --a los que Mauricio Macri les cedió a su hombre de confianza, Darío Nieto--, sus asesores políticos y en comunicación, redes. Y en ese lugar tendrá salas de reuniones para encuentros. Algo parecido a lo que Macri hizo hace tiempo con unas oficinas en Olivos. Según señaló Infobae, el lugar físico se lo cedió el legislador bonaerense Sergio Siciliano, que formó parte del área de educación durante su gobierno. "Son unas oficinas pequeñas, no es un bunker presidencial", aclaran en el entorno de la dirigente.



La presentación de esas oficinas busca mostrar que Vidal va en serio por la presidencia. Y es una forma de volver a rechazar las intenciones del larretismo de que evalúe bajarse de esa contienda y encabezar la boleta a jefa de Gobierno. Desde el larretismo, sostienen que sería una forma de zanjar la disputa por la sucesión. Vidal ya dijo que no le interesa competir por la Ciudad. De hecho, no solo se prepara su candidatura y la de Cristian Ritondo para gobernador en la provincia de Buenos Aires. La intención es presentar candidatos en todos los distritos. En la Ciudad, por ejemplo, Vidal favorece al vicepresidente primero de la Legislatura Emmanuel Ferrario.



Patricia Bullrich, en tanto, sigue en su plan de mostrarse como la candidata más dura del sector. El lunes insistió con la receta conocida de achicar el Estado: "Hay que bajar estructuras. Hay que achatar el Estado", afirmó. Puso como argumento que existen estructuras con nombres parecidos. No aclaró por qué en su ministerio de Seguridad tuvo dos secretarios de Seguridad: Eugenia Burzaco y su protegido Gerardo Milman.



Y Mauricio Macri sigue de vacaciones, sin acusar recibo de quienes lo presionan para que defina si será o no candidato a presidente.