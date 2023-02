La titular del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, afirmó este martes que el peronismo debe "construir las condiciones para dar vuelta la situación de proscripción" de Cristina Kirchner y pidió "militar" para que, si lo desea, la vicepresidenta pueda postularse en las próximas elecciones generales.



"El de Cristina no es un renunciamiento, ni una autoexclusión: ella está proscripta", advirtió la funcionaria en declaraciones formuladas esta mañana a Télam en las que se refirió a la situación actual del oficialismo.



Sostuvo que "más allá del tecnicismo que se discute últimamente, de si es verdad o no que está proscripta, lo cierto es que se generaron desde la derecha las condiciones para que Cristina no pueda ser la candidata que quiere votar el pueblo para gobernar y tenemos que dar vuelta esa situación".



Para la exdiputada bonaerense, "la discusión política tiene que ver con eso, tanto para la oposición política como para el poder real que no quieren que sea candidata; pero también para nosotros, el peronismo, que debemos generar la condiciones para que sí pueda serlo, porque es la única que puede sacarnos de esta situación tan difícil".



Al respecto, dijo estar segura "de que la Justicia está poniendo en riesgo a la democracia" y planteó: "Este año se cumplen 40 años de democracia, a lo largo de los cuales hubo momentos donde fue considerada como un horizonte utópico, a crear; otros, en los 90, donde fue algo rutinario porque se achicaron derechos; y momentos, como en los gobiernos kirchneristas, en los que se amplió el corazón de la democracia, conquistando derechos para las mayorías".



"El actual es un momento donde la democracia esta acosada por un poder mafioso, que trata de obturarla por otros medios, desde el Poder Judicial. El gran dilema es: ¿Nos gobierna la democracia o la mafia? ¿Quién pone las reglas de juego, el capital concentrado, Héctor Magnetto, el Poder Judicial -cuatro privilegiados elegidos a través de métodos nada democráticos- o el pueblo, la sociedad, la gente?", indicó.



Luego, Saintout señaló que "no es posible una sociedad donde decidan muy poquititos a favor de los privilegios de otros pocos" y evaluó que "como sociedad tenemos que decidir porque no es un problema del kirchnerismo, sino que el poder mafioso atenta contra el kirchnerismo, el peronismo y contra toda la sociedad".



En ese contexto, se preguntó: "¿Qué vamos a votar: lo que queremos o lo que ellos quieran? Quizá uno no quiere votarla, pero tiene que tener la opción de poder votarla".



Consultada sobre la campaña a la que convoca el kirchnerismo para llamar a "romper la proscripción", la funcionaria analizó que "tiene que ser con el bastón de mariscal, en la que podamos decir que no es natural, ni porque sí que Cristina puede no presentarse a elecciones".



En ese sentido, pidió "desnaturalizar la idea de que Cristina no estará como candidata", así como "ponerla en discusión", y señaló que "ahora se hizo un documento firmado por todos los sectores que conforman el Frente de Todos, con lo cual no debería haber discusión en torno a si está o no proscripta". "¿Cómo se logra esto? Militando por la posibilidad de que Cristina pueda volver a ser presidenta de los argentinos y argentinas", remarcó.



Saintout también destacó la conformación de la mesa política del pasado jueves y consideró que "no es incorrecto" que se haya conformado una comisión para ir a solicitarle a la titular del Senado que revalúe la idea de no presentarse, pero opinó que con ello "no alcanza".



"No es que hay que convencerla, sino que hay que cambiar las condiciones de posibilidad. La política lo que hace es transformar las condiciones de lo posible. Lo que no es correcto es pensar que esto se trata de la voluntad de Cristina. Ello lo dijo expresamente en el acto de Avellaneda. Son las condiciones históricas", prosiguió.