Las autoridades sanitarias del municipio de La Plata informaron este martes que se detectó un murciélago con rabia, por lo que se dieron recomendaciones para evitar la propagación del virus, entre otras la de vacunar a las mascotas.



En un comunicado, el municipio indicó que el pasado 7 de febrero se detectó un ejemplar con rabia y al día siguiente se realizaron las acciones correspondientes para controlar el foco en la zona implicada: la vacunación antirrábica de perros y gatos a 200 metros a la redonda del caso positivo, estuvieran o no vacunados.



"Los murciélagos suelen huir ante la presencia humana. En principio no son peligrosos, pero pueden enfermar de rabia y transmitirla. Por eso, si un ser humano o animal doméstico intenta tocarlo pueden morder y contagiar, motivo por el cual es importante vacunar a los perros y gatos", explicaron desde la Secretaría de Salud platense.



La comuna sugirió no tocar los murciélagos, intentar cubrirlos con un balde o recipiente, y en caso de mordedura lavar la herida con agua y jabón y concurrir al centro antirrábico ubicado en calle 2 bis y 528.

¿Cómo contagian la rabia los murciélagos?

La rabia solo se puede confirmar en un laboratorio. Todos los murciélagos que estén activos durante el día o se encuentren en un lugar donde generalmente no se los ve (como en su casa o su césped) podrían tener rabia. Un murciélago que no puede volar y al que es fácil acercarse podría estar enfermo.



La rabia en los murciélagos no les genera un comportamiento agresivo como en a los perros y gatos, por este motivo en las poblaciones naturales de murciélagos tiene una incidencia muy baja, 0,5 a 1% en líneas generales.



El virus de la rabia se transmite a través del contacto directo (por ejemplo, de la piel cortada o las membranas mucosas de los ojos, la nariz y la boca) con la saliva o los tejidos del sistema nervioso o del cerebro de un animal infectado.



¿Qué es la rabia?

La rabia transmitida por murciélagos es una enfermedad infecciosa, cuyo agente etiológico es un rabdovirus similar al virus rábico clásico, que afecta a variedad de animales y al hombre. La mayor incidencia se da en América Latina donde abundan los murciélagos hematófagos, llamados vampiros, que son los vectores y reservorios principales del virus.

El virus ataca al sistema nervioso de los mamíferos, provocándoles la muerte casi en el 100% de los casos. También hay otros órganos que pueden ser afectados por el virus.