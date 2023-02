Huracán se trajo un muy buen empate de Uruguay al igualar 0-0 con Boston River, aunque en el balance del partido le quedó un sabor algo agridulce ya que pudo haber ganado para empezar a definir la serie en el Centenario. La revancha se jugará la semana que viene en Parque Patricios y el vencedor se asegurará un lugar en la tercera fase de la Copa Libertadores, instancia previa a la fase de grupos.

Con un planteo similar al que viene mostrando en la Liga Profesional, Huracán se paró con personalidad en el Centenario, a partir del quite y la distribución en el centro del campo de Hezze y Fattori. Con ese argumento se adueñó del desarrollo, pero le faltó profundidad para romper la paridad en el marcador en esa primera media, cuando fue claro dominador del juego. A Gauto le faltó el toque de desequilibrio que venía exhibiendo por el costado derecho, mientras que Cóccaro, de buen partido lejos del área, no estuvo certero en los últimos metros. Por eso, el conjunto de Dabove no pudo trasladar su dominio al marcador como hubiese merecido.

El desarrollo cambió un poco en la segunda mitad, más allá de que el Globo seguía manejando más el balón y sosteniendo la iniciativa. Sin embargo, su dominio ya no era tan claro y le costaba generar peligro. Además, con el correr de los minutos, Huracán se fue conformando cada vez más con el empate, aunque nunca se resignó a ganarlo. Boston, en tanto, intentó forzar en los minutos finales, pero sólo inquietó con un remate lejano que Chaves desvió bien al corner. Así se fue el partido, con Huracán dejando una muy buena imagen y, tal vez, con un sabor un poco amargo, pero con la serie completamente abierta para la revancha del miércoles que viene.