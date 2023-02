El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó hoy la compra de un centenar de pistolas Taser para que sean utilizadas por "grupos de élite" de las fuerzas de seguridad, previo entrenamiento. Precisó que se trata de un proceso iniciado en octubre pasado.



"Nosotros ya compramos las pistolas Taser en octubre. Esto nos permite que los grupos de élite empiecen a entrenar. Todavía no sabemos cuándo; no las tenemos todavía. Hay que terminar el proceso pero no estamos muy lejos", afirmó en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.



En ese marco, Aníbal Fernández sostuvo que "seguramente" el Gobierno porteño también podrá utilizarlas.

La compra de las pistolas Taser

Ayer se conoció quedel país, en el marco de un proceso que se inició el año pasado.con una empresa que tomó en parte de pagoy que había quedado en desuso por tratarse de pistolas de un solo cartucho, que no cuentan con emisión de advertencia ni cámaras incorporadas.

Desde la cartera de Seguridad remarcaron que esta compra, iniciada el año pasado, no está vinculada al reciente homicidio de la agente de la Policía de la Ciudad Maribel Zalazar, madre de dos hijos y baleada en la estación Retiro del subte C el 14 de febrero último.



Quiénes usarán las pistolas Taser

Estas pistolas serán destinadas a los grupos especializados de cada fuerza federal, como elPara el uso de estas armas,(D.E.I.M.) de baja letalidad", vigente desde la gestión de la antecesora de Aníbal Fernández, Sabina Frederic.