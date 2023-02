El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó este jueves finalmente su candidatura presidencial, en medio de las tensiones que atraviesa Juntos por el Cambio y de los cruces protagonizados con su principal competidora dentro del espacio, Patricia Bullrich.

"Quiero ser presidente para que juntos terminemos con el odio y transformemos nuestro país para siempre", escribió en su cuenta de Twitter, donde compartió el video de su candidatura, filmado en Santa Cruz.



“Un faro es la señal para saber a dónde vamos o a dónde queremos ir. Yo estoy acá en el kilómetro 0 de la ruta 40, que es la ruta que une a toda la Argentina. Hace tiempo ya que empecé a recorrer todo el país. Y en cada lugar que voy recojo lo mismo: ya cruzamos un límite, no queremos más seguir siendo lo que somos, no queremos más seguir viviendo con el agua al cuello, siempre peleándonos, peleándonos entre nosotros”, dice el jefe de Gobierno porteño en el comienzo del video.

“Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen son unos estafadores. O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina. Los argentinos queremos ya iniciar el camino hacia vivir mejor. Ahora, la pregunta del millón es ¿estamos dispuestos a hacer las transformaciones que se necesitan?”, plantea Rodríguez Larreta, desconociendo todas las oportunidades en la que él mismo contribuyó a profundizar la llamada "grieta".

Tras el diagnóstico, propone: “ Yo sí, yo quiero un país donde nos respetemos unos con los otros. Un país donde igualar sea igualar para arriba, un país donde la educación sea intocable, un país donde se produzca en todos los rincones, un país que sea un orgullo desde donde lo mires, un país con sentido común donde todos apuntemos para el mismo lado”.

“A mi muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente. Sería un honor, por supuesto, pero no es un lugar al que se llega. La presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación, que no la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático", continúa, sin mencionar nombres propios.

Y concluye, presentándose como la mejor opción: "Llevamos años y años de carisma y miren cómo estamos. Lo mío es laburar y laburar y laburar. Y armar equipos de trabajo para hacer que las cosas pasen pero que se mantengan en el tiempo, porque si los cambios no son duraderos, al final no sirven para nada. No se trata de ser presidente, yo quiero ser buen presidente. Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita”.

La interna dentro de Juntos por el Cambio

El video de candidatura, según habían dejado trascender armadores cercanos a Rodríguez Larreta, iba a lanzarse este miércoles. Sin embargo, ese día el jefe de Gobierno porteño se limitó a publicar un tuit de adelanto.



"Es hora de animarnos a transformar el país para siempre. #Hora2023", escribió, junto a una foto del kilómetro 0 de la ruta 40 en Santa Cruz, donde filmó su spot. El mensaje se emitió a las 20.23, como guiño al año electoral.

Ocurrió que la jornada del miércoles contó con un condimento inesperado: la reaparición de Mauricio Macri, quien interrumpió sus vacaciones en el country Cumelén y acompañó a Vidal a inaugurar sus oficinas de campaña en el barrio porteño de Retiro.



Tras la inauguración, Vidal y Macri mantuvieron una reunión a solas. Según el comunicado que difundió después la diputada, hablaron "sobre los distintos problemas sociales y económicos que atraviesa el país y repasaron las principales medidas en las que trabaja la diputada y sus asesores vinculadas al trabajo, la educación, economía y seguridad".

Patricia Bullrich no se quiso quedar atrás y, en una nueva embestida contra Rodríguez Larreta, dijo en una entrevista con Cadena 3 de Rosario que el país "necesita a alguien que tenga mucho carácter" porque "no sale sin coraje, no sale con tibios, sino con mucha decisión". Y añadió, en un mensaje al jefe de gobierno porteño: "Como yo digo: tibios abstenerse porque el gobierno pasa y la gente es la que cada vez está peor".