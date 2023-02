"Quiero encontrarlo, no importa si es con vida o sin vida, quiero saber todo. A veces no tengo fuerzas para estar todo el día esperando alguna novedad. Pido ayuda porque alguien sabe dónde está. Mi hijo no se fue, lo hicieron desaparecer". Al decir esto a Vardush Datyvian --la madre del joven policía de la Ciudad Arshak Karhanyan desaparecido el 24 de febrero de 2019-- le tembló la voz. Fue ayer durante la conferencia de prensa en el Congreso donde legisladores del Frente de Todos y funcionarios de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación reclamaron por el esclarecimiento del caso. "Cumplimos 40 años de democracia, dijimos que nunca más van a desaparecer personas en nuestro país. No estamos dispuestos y dispuestas a naturalizar que el Estado desaparezca personas y que nadie las busque, vamos a seguir acompañando a esta familia pasa saber dónde está Arshak y por qué lo desaparecieron", dijo la diputada de la Ciudad Victoria Montenegro en nombre de su bloque, luego de abrazar a Rosita, como le dicen a la mamá de Karhanyan.

"Desde el minuto cero borraron pruebas, su teléfono, su computadora, ocho meses tardó la familia en acceder a la causa. Desaparecieron las cámaras el día que él desaparece, es sumamente grave que el Jefe de Gobierno no haya tenido un minuto para recibir a la madre de un policía desaparecido", cuestionó la legisladora. "El resto de los policías involucrados siguen en funciones. Hay escuchas donde los propios agentes hablan de una doble investigación. Denunciamos que en estos cuatro años trabajaron en borrar todo para ocultar qué pasó con Arshak", agregó.

"A cuatro años de la desaparición de Arshak seguimos reclamando la acción que debería haber tomado el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la acción de la justicia para encontrarlo", dijo la diputada Paula Penacca, y saludó a los presentes, integrantes de la comunidad armenia, los diputados del Frente de Todos Eduardo Valdés y Claudio Morresi , el senador Mariano Recalde y legisladores porteños de ese espacio político. "Esto es de una gravedad institucional enorme, otra desaparición en democracia", agregó. Al lado de Vardush estuvo el abogado Mariano Przybylski, director de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y abogado de la familia Karhanyan desde agosto de 2022.



Ante la consulta sobre si no debería investigar la Gendarmería en la causa judicial, Przybylski respondió que sí porque así lo establece el Código Procesal Penal. "Frente a la mera sospecha de que haya habido intervención de algún miembro de una fuerza de seguridad, el juez está obligado a investigar con otra fuerza distinta, es una obligación legal y además tiene que ver con protocolos internacionales de Naciones Unidas", contestó. "El juez Alberto Baños debió haberlo hecho desde el primer momento, pero por el contrario encomendó todas las medidas a la Policía de la Ciudad que estaba sospechada, e intervino el mismo sector del que se sospecha tuvo que ver o está encubriendo, de hecho la última persona que lo vio es un policía de la Ciudad", agregó. La solicitud de apartarla fue hecha por escrito muchas veces, mientras se iban perdiendo pruebas. La respuesta de Baños fue que él tiene mucha confianza en la persona a quien él encarga las medidas dentro de esa fuerza.

Cuando le consultaron por qué no recusaron a este magistrado, el funcionario explicó que la Secretaría de Derechos Humanos se presentó en 2021 para ser querellante institucionalmente, y por la prueba que había en la causa dijo que debía investigarse como desaparición forzada, lo que implicaba un cambio de fuero y de juez. Pero Baños rechazó ambas solicitudes, y tanto la Cámara como Casación lo respaldaron. "Insistir ahora con ese aspecto sería no poder avanzar en algunas diligencias que apuntan a encontrar a Arshak. Encaramos la búsqueda, aún con este juez, pero ratificamos que esto es una desaparición forzada", declaró Przybylski.

Al enumerar el cúmulo de irregularidades, mencionó que "lo primero que debió haber hecho la Policía de la Ciudad de Buenos Aires era preservar las cámaras de seguridad 500 metros a la redonda de la vereda del Easy donde fue visto por última vez, sobre la avenida Rivadavia. Había 49, solo aportaron 4 que no servían. Las otras 45 cámaras fueron pedidas con un error en la fecha, un año después el fiscal les dijo qué hicieron porque acá no tenemos nada, estamos siendo filmados en cada rincón de la ciudad pero de Arshak no hay nada". Y completó: "La Policía respondió que las cámaras que no habían remitido estaban en un servidor del Ministerio de Seguridad que tuvo un problema y se borraron, no están".

El teléfono celular del policía quedó en su departamento, y su hermano Tigran lo entregó para el peritaje. "El área de Ciberdelitos lo reseteó de fábrica y borró todo el contenido, una junta de peritos externos dictaminó que se manipuló con imprudencia y fuera de los protocolos, luego accedieron al contenido en la nube de los mensajes de WhatsApp pero le informaron al fiscal que no había nada de interés para la causa", relató el abogado Przybylski. Y aunque suene increíble, cuando el fiscal Santiago Vismara les pidió ese contenido, respondieron que también lo habían borrado.

En otro paso de la "cadena de encubrimiento", el fiscal Vismara describió que cuando solicitó una serie de allanamientos altos jefes de la Policía de la Ciudad fueron a verlo, al mismo tiempo que el ministro de Seguridad Mauricio D'Alessandro visitó al juez Baños, que tenía que habilitar esas medidas. "El fiscal consideró que fueron movidas para frustrar los allanamientos, y finalmente lo lograron, el juez no los ordenó y no se hicieron", recordó Przybylski. "Todo esto para la secretaría y para la fiscalía son elementos para investigar el caso como desaparición forzada de persona", agregó. Para el funcionario, "tenemos una obligación internacional, Argentina es modelo en respeto a los derechos humanos. No puede tener desapariciones en democracia".

Sin hipótesis

"No tenemos una hipótesis por todas las irregularidades que hubo, el paso de Arshak en peritajes del caso Nisman no lo vemos como disparador de una posible hipótesis", dijo Przybylski. Respecto a lo que está sucediendo en el expediente, el funcionario explicó que se solicitó al juez, y accedió, pedir a todas las fiscalías y juzgados de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires si tienen algún expediente con algún muerto NN que haya aparecido después del 24 de febrero de 2019, y ya hay cincuenta respuestas. "El juez ordenó a Gendarmería cotejar con huellas y ADN con los registros de Arshak. Encontrarlo sería un primer paso, recién ahí podríamos empezar a evaluar hipótesis y el contexto de su desaparición", indicó.

Przybylski destacó que luego de encontrarlo volverían a recusar al juez Baños, porque "es fundamental la trama del encubrimiento". En este sentido, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla dijo a este diario que aunque no hay un protocolo específico unificado "están las recomendaciones de Naciones Unidas para la desaparición de personas. Son principios básicos que fiscales y jueces respetan, pero en la causa de Arshak la actuación del juez Baños es lamentable, muy mala".