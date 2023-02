Santiago "Chano" Moreno Charpentier despertó este viernes luego de permanecer una semana en terapia intensiva por una neunomía. El cantante y exlíder de “Tan Biónica” respira por sus propios medios y ya no tiene fiebre. Su madre, Marina Charpentier, lo acompaña en el Sanatorio Otamendi, de Barrio Norte.

El músico permanece internado desde el 17 de febrero, cuando fue ingresado a ese centro médico, pero sin confirmación del problema de salud que lo mantenía en terapia intensiva. Lo que dio pie a especulaciones de que había tenido una recaída en su problema de adicción.

Sin embargo, la madre del músico aclaró que Chano, de 41 años, había sido internado con una neumonía y que estaba "bajo antibióticos” porque tuvo “fiebre y una complicación en el pulmón".

“Fuma mucho cigarrillo. Lo tuvieron que sedar porque se arrancó el tubo. Cuando se le desinflame la garganta lo despertarán”, sostuvo en ese momento la madre, en declaraciones radiales.

También había desmentido que su descompensación estuviera relacionado con una intoxicación por consumo de drogas, como se había especulado. "Los estudios toxicológicos dieron que no tomó nada”, remarcó.



También, la mujer había pedido a los medios que respetaran el momento que estaban atravesando y decidió con su familia que no se darían a conocer los partes médicos.

En mayo del año pasado, el cantante de "Ciudad mágica" y "Obsesionario en La Mayor", ya había estado en el Otamendi tras sufrir una descompensación, para más tarde ser trasladado a la clínica psiquiátrica Avril. En esta oportunidad, la internación habría sido por un cuadro vinculado a las adicciones, informó IP Noticias.



En los últimos días, el artista había vuelto a los escenarios y estaba generando nuevo material para sus próximas canciones. Durante los primeros días del año se había mostrado junto a su nueva novia en Punta del Este.

En sus últimos posteos habló de amenazas

Días antes de su internación había posteado en Twitter que estaba recibiendo amenazas. "Es posible hacer con inteligencia artificial un video falso de alguien con la misma cara y la misma voz? La nueva amenaza de los haters. Los leo", escribió y comenzó a responder a los seguidores que le contestaron.

"Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más. Pero durante esta breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía", posteó.

"Hasta ahí todo más que bien. A algunos le caen mejor tus decisiones que a otros. Y yo me banco la desidia o bronca de los demás que no piensan como yo, porque sé que es gente transitoria y random...", continuó.

"Pero hace 9 días una persona q colabora conmigo me dijo: “Chano cuídate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura... Nunca viví algo así... Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo", sostuvo en otro tuit que preocupó a sus seguidores.

