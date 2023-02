Varios diarios de Estados Unidos, incluido el Washington Post, cancelaron la tira cómica "Dilbert" después de que su autor realizara comentarios racistas. La decisión de estos medios llega después de que el autor de la célebre historieta Scott Adams, dijera el miércoles pasado en una transmisión en directo en YouTube que la comunidad negra estadounidense es un "grupo de odio" y que los blancos deberían "alejarse de ellos". Adams saltó a la fama en la década del 90 con "Dilbert", una crónica amarga del mundo laboral. Sus comentarios sobre temas sociales son cada vez más controvertidos.

Entre los diarios que cancelaron la tira cómica figuran The Boston Globe, Los Angeles Times y las más de 300 cabeceras que forman parte del grupo Gannett, uno de los grupos editoriales más grandes de Estados Unidos y propietario del popular USA Today. En un comunicado, Gannett justificó su decisión de cancelar la tira por los "dichos discriminatorios" de su autor y explicó que, aunque respeta la libertad de expresión, la visión de Adams "no está en línea" con los valores del grupo editorial.



Por su parte, el Washington Post explicó el sábado a través de un vocero que había recibido llamadas de los lectores pidiendo que se rescindiera el contrato con Adams y, finalmente, este domingo la tira cómica fue eliminada de la mayoría de sus ediciones escritas. Chris Quinn, editor de The Plain Dealer en Cleveland, Ohio, dijo el viernes que "no fue una decisión difícil" para su periódico dejar de publicar la tira, aunque "no admitimos a quienes propugnan el racismo".

"Es un grupo de odio"

En su programa de YouTube del miércoles pasado, Scott Adams habló sobre una reciente encuesta de Rasmussen Reports que mostraba que una escasa mayoría de las personas negras encuestadas (26 por ciento) decía estar de acuerdo con la expresión: "Está bien ser blanco". El dibujante de 65 años expresó que la comunidad negra "es un grupo de odio y no quiero tener nada que ver con ellos".

"Tal como están las cosas en este momento, el mejor consejo que podría dar a los blancos es que se alejen de los negros", agregó Adams, quien en su alegato del miércoles dijo que se había mudado a un lugar diferente para alejarse de los negros e instó a otros blancos a hacer lo mismo. "No estoy diciendo que empiece una guerra ni nada por el estilo. Solo digo que te vayas", continuó el dibujante lejos de bajar la intensidad de su discurso.

La Liga Antidifamación, una ONG que investiga el fenómeno del neofascismo a nivel mundial, sostuvo que la frase fue popularizada en 2017 como una campaña de hostigamiento de parte de integrantes del foro de discusión 4chan pero después empezó a ser utilizada por algunos supremacistas blancos.

Adams, que es blanco, se refirió en varias ocasiones a las personas negras como miembros de un "grupo de odio racista" y señaló que dejará de "ayudar a los afroestadounidenses". En otro episodio de su programa en línea el sábado, el historietista dijo que había querido decir que "todos deberían ser tratados como individuos" sin ser discriminados. Además dijo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, y que sus críticos más duros habían caído en "una burbuja de fake news".

En su canal de YouTube, Adams dijo este fin de semana que esperaba que su cómic sea descartado por los medios que lo publican. "Para el lunes debería estar cancelado en su mayoría. Por lo tanto, la mayoría de mis ingresos habrán desaparecido la próxima semana", dijo el dibujante, quien agregó frente a las críticas: "Mi reputación está destruida de por vida. No hay vuelta atrás".

Una tira icónica

Adams, de 65 años, creó la tira cómica en 1989 y su éxito hizo que se convirtiera en una serie animada de televisión. La tira cómica gira en torno a Dilbert, un ingeniero con pocas habilidades sociales, y su perro Dogbert. A través de los ojos de Dilbert, el dibujante durante años satirizó diferentes situaciones del mundo laboral, desde la excesiva burocracia corporativa hasta las difíciles relaciones con el jefe o los vínculos que se establecen entre empleados.

Álvaro Pons, profesor de la Universidad de Valencia y experto en cómics, señaló al diario El País que con Dilbert "Adams elevó al nerd de manual a la categoría de protagonista absoluto de la alienación que define el cubículo de una inmensa oficina". No es la primera vez que el dibujante estadounidense se ve envuelto en una polémica.

El año pasado, San Francisco Chronicle y otros 76 diarios publicados por Lee Enterprises eliminaron la tira de Dilbert cuando Adams introdujo su primer personaje negro, porque consideraron que lo hacía para burlarse de la "cultura woke", un concepto surgido dentro de la comunidad negra de Estados Unidos que originalmente significa estar alerta a la injusticia racial. El término resurgió en la última década con el movimiento Black Lives Matter, que nació en rechazo a la brutalidad policial hacia la comunidad afrodescendiente.