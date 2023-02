El cofundador de Microsoft, Bill Gates, es para muchos un emblema del mundo empresarial, ya que fue durante muchos años el hombre más rico del mundo. Sin embargo, en su carrera no fueron todas decisiones acertadas. Así se lo reveló durante una entrevista con una Inteligencia Artificial.



Fue en el marco de un debate en el Imperial College de Londres donde, junto al primer ministro británico Rishi Sunak, donde hablaron sobre la inteligencia artificial, la tecnología y la innovación, Gates respondió, a tono con el tema del foro, el cuestionamiento de un sistema digital y no de personas.

Así, consultado por las el enfoque que le daría a su trabajo si pudiera volver en el tiempo, el magnate reveló que en los primeros días de su empresa, era "demasiado intenso" y no creía en los fines de semana ni en las vacaciones.

En la entrevista, publicada por el canal oficial de YouTube de 10 Downing Street, Gates respondió que sus hábitos de trabajo estaban "bien" para la naciente Microsoft, pero que a medida que la empresa crecía, se dio cuenta de que era "muy intenso" consigo mismo e "intentaba aplicar eso a otras personas".

“Era demasiado intenso. No creía en los fines de semana, no creía en las vacaciones. Había mucha gente que probablemente podría haberme ayudado y que simplemente no encajaba porque yo tenía una visión muy estrecha del estilo de trabajo y de la forma de hablar”, comentó al analizar los perfiles de liderazgos.

Además, el magnate recordó algunos de los consejos más importantes que recibió en su carrera. Por ejemplo, el del científico Richard Feynman, que le dijo que “es bueno mostrar confusión porque si fingís que sabes algo, entonces tu pensamiento se vuelve descuidado”.