Sin duda la Argentina y los argentinos fueron los grandes protagonistas de una noche soñada en los premios The Best 2022 FIFA Football Awards: Lionel Messi se llevó el galardón a “mejor jugador”, Emiliano “Dibu” Martínez fue elegido como “mejor arquero”, y el “mejor técnico” fue para Lionel Scaloni. Para coronar, el jurado también reconoció a la Argentina como “Mejor afición”, y Carlos “Tula” Pascual recibió el galardón en nombre de todo el público albiceleste que acompañó a los jugadores en Qatar.



En la ceremonia en la que la Federación Internacional de Fútbol premia a los mejores del último año y medio en The Best, Argentina tenía representación en cuatro categorías y ganó en todas. El último en subir al escenario, como broche de oro de la noche, fue el astro rosarino Lionel Messi quien se llevó el preciado galardón al mejor jugador 2022.

"Quiero agradecer a mis compañeros: hoy estamos acá con Scaloni y el Dibu, pero estamos en representación de ellos. Como lo dijo mi técnico, esto es de ellos: es un reconocimiento a todo el grupo", sostuvo Messi al subir al escenario. Y aprovechó para destacar a sus compañeros de terna: Kylian Mbappé, y Karim Benzema. “Es un placer volver a estar acá, junto con ustedes, con Kylian; para mí es un honor grandísimo ser el ganador de esta gala", afirmó.

El argentino ganó el premio por su actuación durante el 2022, fundamentalmente en Qatar: "Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, buscar e insistir: al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Creo que es un sueño para cualquier jugador y gracias a Dios yo lo pude obtener. Por último, quiero agradecer obviamente a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido como vivimos ese mes tan especial que va a quedar de por vida en el recuerdo".

Al final, les dejó un saludo a sus hijos y les envió un mensaje particular: "Les mando un beso grande a mis hijos Thiago, Mateo y Ciro, que están mirando: igual, vayan a dormir ya".

La palabra de Scaloni

Previo al astro rosarino, Lionel Scaloni subió al escenario para recibir el premio The Best al mejor entrenador de 2022. El nacido en Pujato ganó el galardón por haber conseguido el título con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

"Quiero agradecer por el premio a todos, especialmente a los 26 jugadores que nos llevaron a la gloria, sin ellos no hubiéramos podido conseguir nada; al presidente de la AFA por permitirme ser entrenador de la Selección argentina, a todo mi cuerpo técnico que son amigos, eternamente agradecido", sostuvo Scaloni.

El DT de la Selección, visiblemente emocionado, también se refirió al apoyo que recibió de millones de argentinos: "Como siempre digo, no hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, a tu país; ver a la gente emocionada en las calles, disfrutando, no tiene precio. Los jugadores han jugado para ellos y estamos eternamente agradecidos”. “Por último, a mi esposa, mis hijos, mi papá y mi mamá y a mis hermanos que están en Pujato; gracias a ellos soy lo que soy", cerró.

Otro de los premios de la noche fue para el “Dibu” Martínez, quien fue elegido como el mejor arquero de 2022. "Es algo muy lindo para mi carrera, casi todos conocen mi historia; es un orgullo para mi país ganar el Mundial después de 36 años. Todos saben lo pasionales que somos los argentinos, fue muy lindo darle una alegría a la gente durante un año que veníamos pasándola mal económicamente como país", expresó Martínez al subir al escenario.

Además, hizo una especial mención a dos personas muy importantes para su carrera: "Gracias a Scaloni que me dio la posibilidad de jugar con la Selección argentina y cumplir el sueño de mi vida, y a mi mujer que me acompaña siempre".

Finalmente, el mejor arquero del Mundial y ahora del año 2022, también agradeció a sus padres: "Siempre me preguntan quiénes son mis ídolos, a qué arqueros vi... Mi ídola es mi mamá, que la vi limpiar edificios durante 9 horas por día, y mi papá que también vivió trabajando".

La hinchada argentina no se quedó afuera de la soñada noche de los The Best: Carlos "Tula" Pascual fue el encargado de recibir el premio de "mejor afición" que fue otorgado al público albiceleste por su apoyo en el Mundial de Qatar 2022.

"Como argentino estoy muy contento porque nos llevamos todos los premios. Soy el primer bombo de la historia, en 1974 en Alemania y acompañé a la Selección en todos los Mundiales hasta ahora. Viví los tres Mundiales que ganamos", sostuvo el rosarino de 82 años, que subió al escenario con un bombo.

Y agregó: “La satisfacción que me dio la Argentina no tiene precio. Estuve en las tres veces que fuimos campeones del mundo, pero en esta última oportunidad que nos dio el mejor jugador del mundo, Messi, el mejor entrenador, Scaloni, y el mejor arquero, Dibu, es emocionante”.

“A esta altura, a los 82 años, estuve en todos lados. Soy pobre, pero viajé por todo el mundo. Soy un hincha más que vengo a representar a los miles de argentinos que estuvimos alentando a nuestra querida Selección y a los millones que festejaron el triunfo. Argentina estaba triste y nos dieron una alegría inmensa”, dijo visiblemente emocionado.

Después de su extenso y emotivo discurso, Tula comenzó a tocar el bombo y entonó el “Vamos Vamos, Argentina” ante la atenta mirada de todos los presentes.