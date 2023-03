La Justicia francesa abrió una investigación por supuesta violación contra el jugador marroquí del PSG Achraf Hakimi. Una joven de 24 años denunció que el futbolista la violó el pasado sábado en su domicilio.

Según una fuente policial, la víctima se presentó el pasado domingo en una comisaría de Nogent sur Marne, donde relató que conoció a Hakimi en enero a través de la red social Instagram. Luego de intercambiar mensajes, acordaron reunirse el pasado sábado por la noche en el domicilio del futbolista, al que fue en un Uber pedido por el propio jugador.

Ya en el domicilio de Hakimi, este la besó y comenzó a tocarla sin su consentimiento. Según su relato la mujer, luego el jugador la violó. La mujer logró escapar tras darle una patada y se contactó por SMS con una amiga para que fuera a buscarla, siempre según la fuente policial.

Hakimi se mostró tranquilo

Hakimi no participó en la victoria del PSG el domingo en Marsella (3-0) porque sufría molestias musculares, pero asistió a la gala de los premios The Best organizada por la FIFA en París, en los que fue escogido dentro del mejor once del 2022. Allí, el defensa del PSG se mostró tranquilo y sonriente, y según el diario español MARCA, "negó las acusaciones de la presunta violación".



Nacido en España, Achraf decidió competir internacionalmente por Marruecos, selección con la que alcanzó una histórica cuarta plaza en el último Mundial de Qatar. Hijo de una empleada doméstica y de un vendedor ambulante marroquíes, está casado con la actriz española Hiba Abouk.