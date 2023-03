Funcionarios del Ministerio de Hacienda se reunieron con representantes de los trabajadores estatales que aceptaron la propuesta de un aumento anual del 71,1 %, con revisión en julio e índice se actualización salarial.

Con la meta de lograr que el salario de los trabajadores estatales no sufra los embates de la inflación y se mantenga al menos 5 puntos arriba de ese índice, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en mesa de paritarias con todos los gremios de trabajadores estatales, cerró un aumento anual de 71,1 por ciento.



Esta cifra ubicó a San Juan entre las provincias con mejores aumentos salariales del país.



La ministra de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Marisa López, se reunió el lunes por la tarde con representantes de los gremios docentes (UDAP, UDA y AMET) y no docentes (UPCN, ATE, Sindicato Médico, ATSA, SITRAVIAP, ASPROSA, SOEME, Luz y Fuerza y SUGARA) con quienes acordó los siguientes incrementos:



-Enero: 5.1 %

-Febrero: 6 %

-Marzo: 30 % (con lo que el acumulado del año llega a 41,1 % con los salarios de marzo)

-Septiembre: 10 %

-Noviembre: 20 %



Con éste Índice de Actualización Salarial, el Gobierno de la Provincia de San Juan garantiza que los salarios se encuentren, al menos, 5 puntos por encima de la inflación acumulada.



Al respecto, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, expresó que los equipos de Hacienda tuvieron que afinar muy bien el lápiz ya que “no es fácil otorgar un aumento de esa magnitud y al mismo tiempo sostener el equilibrio fiscal que sostiene la provincia”.



Al mismo tiempo, agregó que “la meta siempre es que los bolsillos de los trabajadores no pierdan su poder adquisitivo ante la inflación que sufre todo el país. Pero también nos obliga a revisar el presupuesto anual y a establecer prioridades en cada área”.



Este nuevo acuerdo salarial significa un fuerte impacto en el presupuesto provincial:

Cada punto de incremento implica la suma de 120 millones de pesos por mes, por lo que un 41,1 % suma 4.900 millones de pesos mensuales.

El acuerdo logrado implica la redistribución de partidas presupuestarias, ya que este incremento eleva la nómina salarial de $13.500 millones a $18.432 millones a partir de marzo.



La ministra de Hacienda destacó que este acuerdo también establece que, en el mes de julio, en base a la inflación acumulada e independiente del Índice de Actualización Salarial, el gobierno convocará a revisión de acuerdo salarial.



Asimismo, el Gobierno de la Provincia de San Juan mantiene abierto de manera permanente el diálogo con los sectores gremiales como política de Estado.





Acuerdo docente



Uno de los mejores acuerdos del país

“La prioridad del Gobierno de San Juan es asegurar la educación de los sanjuaninos, y en ese marco, garantizar los 190 días de clase obligatorios”, destacó López.Con este objetivo se acordó en acta paritaria con el sector docente:*• Valor índice a partir de salarios de marzo de 2023:*Fijar el valor índice a partir de los salarios del mes de marzo de 2023 en 163,2530, de manera tal que el sueldo básico (A01) del cargo testigo maestro de grado jornada simple queda determinado en $66.933,72, el valor de la hora cátedra nivel medio $4.462,25 y el valor de la hora cátedra nivel superior en $5.577,81.*• Valor índice a partir de salarios de septiembre de 2023:*Fijar el valor índice, a partir de los salarios del mes de septiembre de 2023, en 174,8230, de manera tal que el sueldo básico (A01) del cargo testigo maestro de grado jornada simple queda determinado en $71.677,43, el valor de la hora cátedra nivel medio en $4.778,50 y el valor de la hora cátedra nivel superior $5.973,12.*• Valor índice a partir de salarios de noviembre 2023:*Fijar el valor índice a partir de los salarios del mes de noviembre de 2023 en $197,9630, de manera tal que el sueldo básico (A01) del cargo testigo maestro de grado jornada simple queda determinado en $81.164,83, el valor de la hora cátedra nivel medio en $5.410,99 y el valor de la hora cátedra nivel superior en $6.763,74.*• Modificación en la Asignación A56 y E66.**• Garantía de la paritaria docente nacional:*El Gobierno de San Juan ratifica su total garantía de cumplimiento de todos los puntos de la Paritaria Nacional Docente acordada y las a acordar en el futuro. Es decir, cualquier convenio que implique una mejora en las condiciones para los docentes en tal paritaria nacional, será implementada en la Provincia de San Juan.*• Salario Neto Docente Provincial Garantizado* (SNDPG):Salvo modificación en más, el Salario Neto Docente Provincial Garantizado para los haberes del mes de marzo 2023 es de $137.991, para mayo 2023 de $147.386 y para julio de 2023 de $156.781.Este acuerdo vuelve a poner a San Juan entre los distritos que mayor aumento salarial otorga a los trabajadores estatales. Del relevamiento realizado a la fecha se pueden tomar algunos ejemplos:Tomando como referencia el sueldo de diciembre, 81.325,00.Nación: 17,5 % marzo8 % mayo8 % julioAcumulado a julio: 33,5 %*CABA:*14 % febrero6 % abril10 % junio10 % agosto10 % octubre10 % diciembre –Acumulado a diciembre: 60 %*Buenos Aires:*18 % marzo10 % mayo12 % julioAcumulado a julio: 40 %*Mendoza:*10 % enero y febreroEn marzo continúa la paritaria*Chubut:*12 % febrero6 % marzo6 % mayo7 % junio7 % agostoAcumulado a agosto: 38 %*Entre Ríos*8 % febrero19 % marzo13 % mayoAcumulado: 40 %En San Juan, el incremento de los salarios en marzo de 2023 acumulará el 41,1 % y significa sobre el mes anterior (febrero) un 27 % (10 puntos más que la paritaria a nivel Nacional y de muchas paritarias provinciales que otorgan el 17,5 %).Cabe recordar que la inflación de enero de 2023 fue de 6 %, la de febrero aún no fue anunciada, pero desde INDEC estiman que rondará la cifra del mes anterior.“Esto obliga a incrementar las medidas de control sobre el gasto que ya venía realizando el gobierno para sostener el equilibrio. También será necesario redistribuir el presupuesto de los ministerios y fijar prioridades de cada uno de ellos”, destacó la ministra.

Desde el Ministerio de Hacienda se continuará monitoreando de forma permanente el flujo de la recaudación, y de los niveles de consumo, a efectos de realizar proyecciones para mantener el equilibrio fiscal.