En la era del escrutinio digital y la fama inescapable, ¿dónde trazamos la línea entre el interés públicoy la intimidad? La disputa por la tenencia de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, que hoy polariza portadas y debates en redes, nos obliga a mirar más allá del escándalo mediático.

Este caso, llamativo por su constante exposición, no solo muestra las complejidades de un conflicto familiar, sino que revela una verdad incómoda: cómo la cobertura mediática incesante reproduce y normaliza diversas formas de violencia contra los menores involucrados. La explosión del “Wandagate” allá por octubre de 2021 presentó a un país en crisis y harto de hablar de política con un chisme tan colosal que revivió a los muertos: cuando Wanda Nara, casada con Icardi desde 2014, publicó un mensaje en redes sociales dirigido a la China Suárez, acusándola de ser la causa de la ruptura de pareja, los medios y el público se alimentaron de la noticia de forma voraz.

La noticia hizo explotar Twitter Argentina e incluso traspasó las fronteras nacionales. Aunque el escrutinio público tenía el potencial de destruir una familia, en principio implicaba adultos que siempre se habían posicionado en el ojo de la tormenta mediática. Sin embargo, a medida que en los tres años subsiguientes el divorcio avanzó, la desenfrenada cobertura de la disputa legal por Francesca e Isabella empezó a tomar protagonismo por sobre las infidelidades, detalles escabrosos, autos deportivos y carteras de lujo exponiendo sin miramientos no solo a las Icardi sino también a los hijos de la “tercera en discordia”: Eugenia “La China” Suárez.

Cuando un juez dictamina sobre la tenencia de un menor, su decisión se enmarca en la confidencialidad de la justicia y, sobre todo, en la protección del interés superior del niño. En el caso de las hijas de Nara e Icardi, una audiencia masiva opina a diario en todos los medios, portales de espectáculos y apps sobre la vida privada de las menores. Sus fotos, hasta hace menos de una semana, circulaban constantemente por todos los medios de comunicación. Un reciente veredicto judicial, dictado el miércoles 11 de junio de 2025, prohibió la exposición de las hijas de la ex pareja en medios y redes sociales.

La disputa por la tenencia comenzó a gestarse en agosto de 2024, cuando Wanda Nara trasladó a las niñas desde Turquía hacia Argentina sin el consentimiento de Icardi. En dicho momento las niñas residían en Estambul por el trabajo de Icardi, quien entonces acusó a Nara de violar los acuerdos de custodia, desencadenando una batalla legal que sigue hasta hoy. El núcleo de la contienda legal se centra en la residencia y el régimen de visitas de las menores. La dinámica se complica por la carrera futbolística de Icardi, quien ha trasladado a la familia por diversas ciudades europeas (Milán, París, Estambul), y las actividades profesionales de Wanda, quien es dueña de una marca de cosméticos y en los últimos años volvió a concentrarse en su carrera como conductora en programas argentinos. Mientras que ella desea que sus hijas vivan en nuestro país, donde cuenta además con su círculo familiar y de amistades, Icardi insiste en que regresen a Turquía.

Últimos acontecimientos: 2025

El 26 de febrero de 2025 la Justicia argentina emitió un fallo en contra de Wanda Nara por la tenencia de sus hijas, debido a su incumplimiento de una orden judicial previa que establecía que debía entregar a las menores a su padre para un período de convivencia de 15 días. El Juzgado Civil consideró esto una desobediencia judicial ordenando a Wanda Nara que entregase a las niñas en un plazo de tres días. Posteriormente, en mayo de este mismo año, Icardi solicitó la custodia de sus hijas y propuso que vivieran con él en Turquía, e incluso sugirió que Nara también se mudara a dicho país. Esta decisión tuvo una nueva repercusión mediática con todos los programas del espectáculo opinando y tomando partido por un lado o el otro y exponiendo aún más a las niñas.

En una de las últimas controversias, el 12 de junio de 2025, el juez a cargo de la causa, Adrián Hagopian, permitió a Icardi pasar el Día del Padre (15 de junio) con sus hijas. Esta autorización fue bajo estrictas condiciones: la reunión debía realizarse en el bar del Chateau Libertador, donde residen con su madre, desde las 13 hasta las 17 horas, acompañadas de sus hermanos (Valentino, Constantino y Benedicto López). Además la supervisión del encuentro se realizaría mediante una videollamada con Fernanda Mattera del Ministerio Público Tutelar y se excluía explícitamente a María Eugenia Suárez, debido a supuestas apariciones no autorizadas previas. El dictamen judicial advertía que, en caso de incumplimiento de estas condiciones, Icardi podría enfrentar cargos por desobediencia y una suspensión temporal de la comunicación paterno-filial.

Icardi no habría asistido al encuentro ya que habría decidido viajar a Uruguay junto a Suárez alegando que la reunión era “una trampa”. Paralelamente, el futbolista presentó una solicitud de “restitución internacional” para que sus hijas regresen a Turquía. Esta acción podría tener implicaciones significativas para la tenencia, especialmente si Icardi renueva su contrato con el club turco. Programas de chimentos como Intrusos, LAM y DDM, portales y redes sociales como Instagram y X han sido los principales amplificadores de esta historia, convirtiendo un asunto privado en un circo mediático. La filtración estratégica de audios, mensajes privados y declaraciones cruzadas a la prensa fueron características de la disputa entre Nara e Icardi desde su primera separación con ambas partes buscando fervientemente posicionarse de manera favorable en la opinión pública.

La cobertura ha sido implacable en el uso y abuso de las imágenes de Francesca (10) e Isabella (8). Infinidad de fotos y videos de las niñas en salidas al colegio o paseos familiares se publicaban sin el consentimiento pleno de ambos padres, exponiendo su vida privada. Con titulares como “Quiénes son las hijas de Wanda Nara y qué sabemos de ellas” en cada cobertura se detallan aspectos íntimos de las menores: sus actividades escolares, incluyendo al colegio al que asisten y sus relaciones familiares. En la narrativa mediática son solo peones en el conflicto parental, con titulares sensacionalistas que las instrumentalizan: “Lejos de Mauro Icardi, así pasaron el Día del Padre Isabella y Francesca”; “Qué hicieron Francesca e Isabella Icardi el Día del Padre, tras la ausencia de Mauro Icardi: la palabra de Wanda Nara”.

No solo las exponen a través de imágenes sino que se especula sobre sus emociones y preferencias: “Francesca e Isabella Icardi: las niñas no pudieron ver a su papá en el Día del Padre ya que Icardi no se presentó. Este lunes Wanda Nara contó cómo pasaron el domingo”—especulando si favorecen a uno u otro progenitor— ignorando su voz. Los comentarios en redes no se quedan atrás comentando y reproduciendo este loop infinito de sobreexposición.

Esta cobertura mediática reproduce múltiples formas de violencia. Psicológicamente, las niñas enfrentan el estrés de un conflicto parental magnificado por los medios, con narrativas parciales que podrían generar dudas sobre sus padres y presiones emocionales al saberse observadas. Simbólicamente, son cosificadas como elementos de la noticia mientras su infancia se mercantiliza para generar rating. Esto no solo normaliza la idea de que los hijos de famosos no tienen derecho a la privacidad, transgrediendo su intimidad y el principio del “interés superior del niño” sino que entorpece la capacidad de rehabilitar su relación con sus padres.

En Argentina, la Ley 26.061 protege los derechos de los menores, pero su aplicación es débil en la era digital, especialmente en casos de figuras públicas, evidenciando la necesidad de marcos legales más efectivos. A nivel personal el resultado de crecer bajo el escrutinio público puede llevar a secuelas psicológicas, problemas de identidad y dificultades relacionales. A nivel social insensibiliza a la audiencia ante la vulneración de derechos infantiles, erosionando la percepción de la infancia como un espacio protegido. La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi demuestra cómo la cobertura mediática puede convertirse en una forma de violencia normalizada contra los menores. Es imperativo que los medios adopten códigos éticos estrictos, que el público consuma con conciencia crítica, que las figuras públicas protejan a sus hijos y que las autoridades refuercen las leyes en el ámbito digital : proteger las infancias es una responsabilidad colectiva.