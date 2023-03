El exfutbolista Daniel Bertoni, delantero campeón del mundo con la Argentina en 1978, aclaró que no quiere "entrar en polémica" con Rodrigo De Paul, aunque sostuvo que "él tendrá su pensamiento y su idea de que la Selección argentina en Qatar fue la mejor de la historia, pero para mí es la nuestra y para los muchachos del 86 será la de ellos".



"Los equipos del 78 y el 86 fueron dos grandes selecciones con grandes jugadores. Con De Paul no quiero polemizar, lo conozco de chico. Para mí no es una polémica ni una discusión y no me duele para nada lo que dijo porque para mí la del 78 y el 86 fueron dos grandes selecciones con grandes jugadores", declaró Bertoni en diálogo con Télam.



El exdelantero de Quilmes e Independiente respondió a los dichos del mediocampista Rodrigo De Paul, quien sostuvo en una nota televisiva que el representativo argentino campeón del mundo en Qatar fue "la mejor Selección que tuvo nuestro país" en los mundiales.



En ese sentido, Bertoni opinó: "Cada uno tiene su opinión pero las selecciones rivales de aquella época eran fuertísimas en su mayoría", continuó sobre los equipos que tuvo que enfrentar el seleccionado "albiceleste" en los mundiales de Argentina 1978 y México 1986.



La Selección conducida por César Luis Menotti enfrentó como local a Hungría (2-1), Francia (2-1) e Italia (0-1) en la fase de grupos, mientras que en la segunda ronda se midió ante Polonia (2-0), Brasil (0-0) y Perú (6-0), en tanto que en el partido decisivo se impuso por 3-1 ante Holanda en tiempo suplementario.



En tanto que el equipo dirigido por el DT Carlos Bilardo y liderado dentro del campo de juego por Diego Armando Maradona en México 86 venció a Corea del Sur (3-1), empató con Italia (1-1) y le ganó a Bulgaria (2-0) en la primera fase, en tanto que se impuso por 1-0 a Uruguay en octavos de final, 2-1 a Inglaterra en cuartos de final, 2-0 a Bélgica en semifinales y 3-2 frente a Alemania en la final.



"Cuando De Paul dice que le ganaron a Italia, esta Selección italiana es una de las peores que vi porque hace cuatro mundiales que no figura: en dos quedó eliminada en primera ronda y en otras dos ni clasificó el mundial", subrayó Bertoni. "En referencia a Brasil, tampoco es el Brasil que jugábamos nosotros con grandes figuras, pero cada uno tiene sus ideas y son respetables", siguió uno de los grandes ídolos de la historia de Independiente.



"Los campeones del mundo del 86 pensarán internamente que fueron la mejor selección y cada generación de hinchas va a elegir a una selección en particular y más hoy con toda la fuerza de las redes sociales que actualmente la manejan los más jóvenes", dijo en referencia a la incidencia de las redes sociales en la opinión pública.



"Insisto: no quiero entrar en polémicas porque cada uno piensa que fue el mejor y para mi la nuestra fue una gran Selección con Fillol, Passarella, Tarantini, Olguín, Galván, Gallego, Ardiles, Kempes, Luque, Ortiz, Houseman y yo, un montón de jugadores que después triunfamos en Europa", reforzó sobre la calidad de jugadores del Mundial 78.



"Estoy orgulloso de que seamos campeones del mundo y en lo particular de haber hecho un gol en la final ante Holanda y quedar en la historia. Hay muchas cosas que cada uno debe poner en la balanza", continuó el jugador que anotó el tercer y último tanto de su equipo ante Holanda.



El oriundo de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, por otra parte, destacó a la "unidad" que tuvo el seleccionado dirigido por el DT Lionel Scaloni como "el gran motor" para conseguir la tercera estrella de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"La unidad que tuvieron a nivel grupal fue el gran motor para ganar el Mundial y eso es algo importante que nosotros y los del 86 también tuvimos", dijo.



"Las tres selecciones tuvieron que sufrir en las finales y remontar situaciones difíciles, nosotros tuvimos el empate de (Dick) Nanninga, el tiro en el palo en el último minuto y los de 86 el empate parcial 2-2 con Alemania y levantar de nuevo el resultado", detalló el exjugador surgido en Quilmes y ganador de tres copas Libertadores (1973, 1974 y 1976) y una Intercontinental (1973) con Independiente.



"La última final terminó empatada 3-3 y no ganaron durante el partido como nosotros (3-1 ante Holanda) y los del 86 (3-2 frente a Alemania) con dos rivales que fueron potencias en su momento: Holanda venía de revolucionar con su fútbol total y Alemania siempre estuvo en finales y (eran) equipos difíciles de ganarles", concluyó Daniel Bertoni.