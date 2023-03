Impulsado por la victoria ante Godoy Cruz, Central busca esta noche su primer triunfo en condición de visitante. El canaya visita a Sarmiento con la vuelta de Walter Montoya y la propuesta de juego planteado la semana pasada ante los mendocinos. El local, en cambio, se rearma con la ausencia de tres titulares.

En Junín el equipo de Miguel Russo deberá despojarse de su última actuación fuera de casa: derrota por goleada ante Lanús. Antes empató con Tigre con un gol anotado en la última jugada del partido. Central mostró ser un equipo que responde mejor si juega en su estadio y muy débil en cancha rival. Encontrar mejor carácter de visitante es el gran objetivo para esta noche en Junín.

El técnico auriazul no dispone por lesión de Francis Mac Allister. El ex Talleres se ausentará por dos meses por una lesión de ligamentos en la rodilla derecha. Para su reemplazo aparecerá Montoya de titular por primera vez. El volante deberá sacar provecho de la ocasión de jugar ante Sarmiento dado que no venía teniendo mayor consideración por parte de Russo. Será la única modificación.

Sarmiento viene de igualar ante Estudiantes y ganó solo un partido en el torneo. Está muy comprometido con el promedio y necesita sumar los tres puntos ante su gente. El conjunto de Israel Damonte acusará hoy las ausencias de los lesionados Jean Pierre Rosso, Emiliano Méndez y Javier Toledo. Los que tienen chances de aparecer son el chico Gabriel Díaz, Nicolás Femia Lisandro López.

El partido se jugará solo con público local y bajo un operativo policial especial debido a los enfrentamientos que protagonizaron en las tribunas diferentes sectores de la barra de Sarmiento.

Sarmiento: Meza; Bettini, Insaurralde, García, Díaz; Quiroga, Femia, Martínez, Gallardo; Lisandro López, Gondou. DT: Israel Damonte

Central: Broun; Martínez, Quintana, Mallo, Alan Rodríguez; Infantino, Ortiz, Montoya, Campaz, Malcorra; Veliz. DT: Miguel Russo.

Arbitro: Fernando Echenique

Cancha: Sarmiento

Hora: 20

TV: TNT Sports