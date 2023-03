Una de las palabras más esperadas luego del ataque fue la de la familia Messi. Celia Cuccittini, madre de Lionel, fue la primera de la familia en romper el silencio por este tema. "La verdad nos sorprende porque a nosotros jamás nos molestaron y siempre vamos por la ciudad sin custodia y sin nada. Gracias a dios no pasó nada más grave. Estamos preocupados. fue un ataque al supermercado de los papás de Anto, por suerte no pasó a mayores".

De igual modo, los cruces de declaraciones estuvieron a la orden del día. El ex ministro de Seguridad de Santa Fe y presidente del bloque Evolución de la UCR dentro de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, cuestionó la tarea del gobernador Omar Perotti. "Durante tres años y tres meses de gestión, no encarceló a nadie”, aseguró. "Yo fui ministro entre 2015 y 2019 y me tocó detener a las principales organizaciones criminales. Entendíamos o creíamos que con ese paso se iba a detener la violencia. Pero lamentablemente, desde 2020 hasta hoy tenemos tres veces más homicidios que en 2019 en la ciudad de Rosario", aseguró.

También el diputado nacional de Juntos por el Cambio Federico Angelini criticó duramente el accionar de las fuerzas de seguridad. Y aseguró que "el único momento que se bajaron los asesinatos y se puso a los narcos detrás de las rejas fue en el gobierno de Macri y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad”. “Queremos que se avance con operativos de seguridad en unidades de búsqueda, así como en operativos de saturación, en un sistema de inteligencia criminal para hacer el mapa del delito y después avanzar en la inteligencia penitenciaria” afirmó el legislador opositor.

Pero la embestida contra el ministro de Seguridad nacional no provino solamente de las filas de la oposición. La definición del funcionario de que “los narcos han ganado” al instalar la violencia como un hecho cotidiano en Rosario también le vale duros cuestionamientos en el oficialismo. “Debería pensar si no es el momento de dar un paso al costado” , dijo el diputado santafesino Roberto Mirabella, del Frente de Todos.



“Aníbal Fernández, en los últimos 20 años, estuvo al menos 12 como ministro de Seguridad”, advirtió Mirabella en declaraciones radiales. El diputado santafesino agregó, en contacto con radio Mitre: “Es insostenible que ahora, además de no cuidar a Santa Fe, se rinda ante los narcos. Debería pensar si no es el momento de dar un paso al costado” .

Por su parte la ministra de Gobierno santafesina Celia Arena afirmó a través de Twitter que "con el ataque mafioso al comercio de la familia Roccuzzo se busca, a sabiendas de que será un hecho de trascendencia mundial, infundir terror en la población y desazón en quienes estamos en la batalla contra la violencia criminal. Es, ni más ni menos, la definición de terrorismo". La titular de la cartera política aseguró que "desde el gobierno de Omar Perotti hacemos los máximos esfuerzos por enfrentar eficazmente al narcoterrorismo, sus causas y consecuencias. También buscamos sinergia con otros poderes e incorporamos al diálogo a las víctimas, todo en el marco de la Junta Provincial de Seguridad", sostuvo.