La balacera al supermercado de la familia de Antonella Rocuzzo generó una onda política expansiva que llegó - también - a las puertas del Congreso. La trascendencia que cobró la amenaza contra Lionel Messi logró lo que decenas de atentados previos no habían logrado: reflotar un proyecto que busca fortalecer la Justicia Penal Federal de Santa Fe de modo de hacer frente a la ola de delitos vinculados crimen organizado en Rosario. La iniciativa, que lleva la firma de todes les diputades nacionales santafesinos - del PRO, la UCR, el Frente de Todos y el Partido Socialista -, comenzará a ser tratada el próximo miércoles en un plenario de comisiones de Justicia y Legislación Penal de la Cámara de Diputados. El gobernador Omar Perotti venía pidiendo su tratamiento al gobierno nacional hace unos meses, sin embargo no fue hasta el ataque al campeón del mundo que el proyecto tuvo el empujoncito que le faltaba para ponerse en marcha.

Fue el primer anuncio apenas entró en vigencia el período de sesiones ordinarias que inauguró Albero Fernández: la puesta en marcha de dos comisiones - una de las cuales venía paralizada hace meses debido al bloqueo opositor - para comenzar a tratar un proyecto que apuntala el sistema de Justicia Penal en Santa Fe. La propuesta lleva la firma de 19 diputades santafesinos - entre les cuales se encuentra el propio presidente del bloque oficialista, Germán Martínez - de todos los colores políticos y tiene como objetivo la creación de 13 fiscalías, cuatro defensorías y seis juzgados federales. El proyecto, a su vez, insiste en la necesidad de acelerar la implementación del sistema acusatorio - que fortalece la tarea de les fiscales en el proceso de investigación - que viene muy demorado en la provincia.

La iniciativa había sido presentada originalmente a mitad de año del año pasado con el respaldo del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Si bien había sido tratada en una reunión informativa a finales de noviembre - en un encuentro en el que participaron una enorme cantidad de jueces, fiscales y especialistas -, el proyecto quedó luego estancado. En las filas de Juntos por el Cambio pululaban las críticas al FdT por la falta de tratamiento de varios proyectos vinculados a la Seguridad en Santa Fe, pero nadie fue tan duro como el diputado oficialista Roberto Mirabella, alfil de Perotti que planea competir por la gobernación este año. Principal impulsor de este proyecto de fortalecimiento de la Justicia Federal, Mirabella venía cruzado con su propio bloque desde el año pasado. El diputado denunciaba que "la estructura judicial de Santa Fe no se modifica hace 40 años" y que la agenda "porteña" del gobierno nacional no se preocupaba por lo que sucedía en Santa Fe. El enojo de Mirabella era tal que llegó a pegar el faltazo en una de las sesiones clave de diciembre que, luego, terminaron cayéndose por falta de quórum.

"Mirabella está de campaña", responden, mientras tanto, desde la bancada oficialista, desde donde insisten en que, mucho antes de la amenaza a Messi, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, había conversado ya con Perotti para reactivar el tema. "Perotti quería que se lo tratara en extraordinarias pero era inocuo porque no lo podíamos tratar en comisiones", explicó un diputado oficialista. ¿La razón? La decisión de JxC de no tratar ninguno de los proyectos que impulsa el oficialismo. En efecto, una de las comisiones a las cuales el proyecto tenía giro - la comisión de Legislación Penal - es presidida por la diputada del PRO María Luján Rey, quien ya se había negado a convocar la comisión para tratar otro proyecto (la modificación de la Ley de Lavado de Activos).

"No les interesaba tratar el proyecto, no somos una prioridad para el Ejecutivo", se quejó, en cambio, una diputada del PRO. El argumento de JxC es muy similar al de Mirabella: el proyecto quedó estancado por desinterés del Poder Ejecutivo. Desde el FdT, mientras tanto, lo niegan y aseguran: "Siempre tuvimos en claro que cuando arrancaran las ordinarias el tema iba a estar en agenda. No era un tema para extraordinarias". La balacera al supermercado de la familia Rocuzzo, sin embargo, terminó precipitando las cosas. Fundamentalmente porque el próximo jueves ya estaba pautado que el ministro de Seguridad, Anibal Fernández, iba a comparecer ante la comisión de Seguridad Interior y el objetivo era tener un encuentro previo que refiriera solo a la discusión judicial (y que no se mezclara con las cuestiones de Seguridad).

El próximo miércoles a las 11, entonces, se reunirá un plenario de comisiones de Legislación Penal y Justicia - esta última presidida por Rodolfo Tailhade - que tendrá como objetivo tratar el proyecto e, incluso, dictaminarlo. Son varias las modificaciones que se están analizando realizarle: algunas propuestas por los propios funcionarios del Ministerio Público FIscal que habían participado de la reunión informativa de noviembre y otras por el PRO y la UCR. JxC, mientras tanto, definió que no sostendrá el bloqueo para el tratamiento de este proyecto y considera que se podrá llegar a un acuerdo. "La idea es que salga", aseguró un halcón PRO. La iniciativa, a su vez, cuenta con el respaldo de les diputades socialistas que integran el Interbloque Federal, por lo que, luego de meses de parálisis- sorteados, es cierto, en la última sesión en la que se sancionó la moratoria previsional - el proyecto de fortalecimiento de la Justicia de Santa Fe podría funcionar como excusa para una nueva sesión de consenso.